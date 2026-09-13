Médico de Junín recibe cinco años de prisión suspendida por pedir S/1.000 a paciente del SIS

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un médico del Hospital Demarini de Chanchamayo, en Junín, recibió una decisión judicial por pedir dinero a familiares de una paciente asegurada por el SIS. La Sala Penal de Apelaciones confirmó su responsabilidad y cambió la pena inicial de prisión efectiva por una pena suspendida.

Confirman condena por pedir dinero

La resolución corresponde a Rubén Héctor Carhuallanqui Romero, médico del Departamento de Cirugía del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro. El profesional fue procesado por cohecho pasivo impropio, tras solicitar S/1.000 relacionados con una intervención médica cubierta por el SIS.

Según Huanca York Times, la Sala Penal de Apelaciones de Chanchamayo confirmó la condena contra Carhuallanqui, pero modificó las condiciones impuestas en primera instancia. El tribunal estableció cinco años de prisión suspendida por tres años, además de restricciones para ejercer u obtener un cargo público.

El caso se remonta al 9 de abril del 2024, cuando el médico operó a Juana Ilizarbe Meza por una colecistitis aguda. De acuerdo con la sentencia, los familiares entregaron S/1.000 a Nayeli Quispe Rojas, asistente del médico, en un consultorio particular frente al hospital.

Hospital Demarini

Cambian la pena y las sanciones

La defensa del médico solicitó su absolución durante la apelación y cuestionó la valoración de las pruebas en primera instancia judicial. También observó algunas referencias a una prueba pericial que, según el abogado defensor, no había sido actuada durante el juicio oral correspondiente en Chanchamayo.

La Sala Penal de Apelaciones descartó esos cuestionamientos y sostuvo que el juzgado había realizado una valoración conjunta de las pruebas. El tribunal consideró que las diferencias señaladas por la defensa no cambiaban los hechos centrales atribuidos al médico dentro del proceso respectivo.

En marzo de 2026, el Juzgado Penal Unipersonal de Chanchamayo había impuesto a Carhuallanqui seis años de prisión efectiva, además de 490 días-multa y seis años de inhabilitación. La instancia superior mantuvo la responsabilidad penal, pero redujo la pena de cárcel y modificó las sanciones.

Con la nueva decisión, el médico deberá cumplir tres años de prueba y las reglas de conducta fijadas por la Sala. Además, la multa quedó en 365 días, equivalentes a S/9.125, mientras la inhabilitación para ejercer u obtener un cargo público será de cinco años.

La resolución judicial también mantiene una reparación civil de S/15.000 fijada judicialmente. También queda plenamente establecida judicialmente la responsabilidad de Rubén Héctor Carhuallanqui Romero por cohecho pasivo impropio, por el pedido de dinero relacionado con una atención médica cubierta por el SIS público en Junín.