Conmebol confirma los horarios de las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se disputarán en noviembre en Uruguay y Colombia, respectivamente. En la siguiente nota conoce todos los pormenores de ambos imperdibles encuentros.

Este sábado 31 de octubre, a través de sus canales oficiales el organismo rector del balompié continental dio a conocer la información sobre ambos torneos que ya tienen a sus cuatro protagonistas ya definidos.

De esta manera, Estudiantes de La Plata, Palmeiras, Boca Juniors y Atlético Mineiro ya conocen cuándo deberán saltar al gramado para enfrentarse y luchar por conseguir los trofeos más importantes de Sudamérica.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Final de la Copa Libertadores: este será el horario del Estudiantes vs. Palmeiras

La final de la Copa Libertadores se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras , quienes buscarán quedarse con la corona continental el próximo sábado 28 de noviembre . El encuentro tendrá como escenario el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y comenzará a las 17:00 horas que será el mismo para Argentina, Brasil y Uurguay .

'El Pincha' y 'El Verdao' protagonizarán una final que promete ser de infarto debido a que reeditará una histórica rivalidad entre dos instituciones con una importante trayectoria en el fútbol sudamericano.

Estudiantes tendrá la posibilidad de sumar su quinta Copa Libertadores. El conjunto platense ya conquistó el máximo torneo continental en cuatro oportunidades: 1968, 1969, 1970 y 2009. Su rival será Palmeiras, uno de los equipos brasileños más importantes de los últimos años, que irá por su cuarta consagración.

Final de la Copa Sudamericana: este será el horario del Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Por su parte, la Copa Sudamericana tendrá su definición una semana antes. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

De acuerdo a Conmebol el compromiso comenzará a las 19:30 horas de Argentina y Brasil , lo que es equivalente a las 17:30 horas locales en territorio colombiano. De esta manera el Xeneize y el cuadro brasileño buscarán quedarse con el segundo torneo de clubes más importante del continente en una final que también promete captar la atención de los hinchas sudamericanos.

En el caso de Boca buscará volver a levantar un título internacional y conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005. En tanto, Atlético Mineiro, que intentará conseguir por primera vez el certamen.

🗓️ Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana: @Atletico y @BocaJrsOficial jugarán el 21/11, en Barranquilla, a las 17:30, hora local 🇦🇷🏆🇧🇷 https://t.co/9wJIEQxOaL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 31, 2026

Es así como, este sábado 31 de octubre, la Conmebol dio a conocer que la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, se disputará el próximo 28 de noviembre desde las 17:00 horas. Además, la final de la Copa Sudamericana, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, se jugará el próximo 21 de noviembre desde las 19:30 horas.