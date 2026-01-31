Melissa Klug busca evitar pagar $300 mil a Jefferson Farfán: "Él está saltando en un pie, pero ya apelé"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sigue dando que hablar. La 'Blanca de Chucuito' se encuentra en medio de un conflicto judicial tras la decisión que la obliga a pagar $300 mil de indemnización a la 'Foquita'. Sin embargo, la empresaria aseguró que no piensa aceptar el fallo sin luchar y que ya presentó su apelación ante la Corte Suprema.

Melissa Klug apeló tras perder juicio

Tras una larga batalla legal con Jefferson Farfán, Melissa Klug perdió en última instancia y la sentencia confirma que deberá pagar 300 mil dólares por no cumplir el acuerdo de confidencialidad previamente pactado.

Al respecto, la chalaca no ocultó su indignación ante la decisión judicial que la obliga a pagarle 300 mil dólares a Jefferson Farfán. En entrevistas con Trome, dijo: "Él está saltando en un pie, pero ya apelé, me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado. Que siga celebrando".

La 'Blanca de Chucuito' dejó entrever que su ex sigue con sus demandas en su contra, mientras ella busca revertir la situación legal: "Me imagino que su abogado le dirá 'enjuíciala y cóbrate', o qué estará pasando por su cabeza", comentó con un toque de ironía.

Melissa Klug también defendió su postura sobre la supuesta violación de un acuerdo de confidencialidad: "Jamás lo violé. Él y su abogado lo hicieron. El acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja, y ellos se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos".

Melissa no celebrará su cumpleaños

La situación legal y familiar ha afectado incluso los planes de Melissa Klug para celebrar su cumpleaños el próximo 3 de febrero.

"Me encanta celebrar, pero con todo lo que pasa con mi hija, no tengo ganas. Estoy muy angustiada, triste. Mi mejor regalo sería que Samahara reaccione y se haga justicia, y no me excluyan de este caso", dijo la influencer.

La 'Blanca de Chucuito' reiteró que su lucha es constante y que no abandonará a su hija, Samahara Lobatón: "Soy una madre que está protegiendo a su hija, así sea mayor de edad. Seguiré en esta lucha para liberarla de ese desgraciado".

La polémica entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sigue vigente y lejos de terminar, pues la 'Blanca de Chucuito' apeló tras perder el juicio y se niega a pagar los 300 mil dólares que le corresponden a su expareja.