Louis Prevost, hermano del papa León XIV, será operado por cáncer: ¿cuál es su estado de salud?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 12 de octubre, se dio a conocer que el hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost veterano de la Marina de Estados Unidos será sometido a una intervención quirúrgica con la expectativa de tratar el cáncer que padece y evitar complicaciones en su salud.

Hermano de papa León XIV será operado

De acuerdo con la información compartida, el hermano mayor del papa León XIV será sometido a una operación de salud con el objetivo de tratar el cáncer y evitar poner en riesgo su salud a largo plazo. Antes de la operación, Louis Prevost expresó sus deseos de que todo salga bien y manifestó su confianza en el proceso médico.

"Estoy seguro de que se recuperará por completo y de que continuará en su misión de guiar a la Iglesia Católica", señaló la publicación que difundió la información.

La noticia ha generado interés debido al vínculo familiar de Prevost con León XIV, quien asumió el pontificado en mayo de 2025 y se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos. Dicha elección marcó un acontecimiento histórico para la Iglesia católica.

En ese sentido, Louis Prevost mantiene un perfil alejado de las responsabilidades públicas de su hermano, aunque su relación familiar ha despertado la atención de los medios internacionales desde la elección del pontífice. Por el momento, la información difundida no precisa la fecha exacta de la intervención quirúrgica ni ofrece mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padece o el pronóstico médico.

Siguiendo esa línea, el estado de salud dependerá de los resultados del tratamiento y de la evaluación de los especialistas. Mientras tanto, sus declaraciones reflejan esperanza ante la operación y confianza en una recuperación favorable.

Louis Prevost, the older brother of Pope Leo XIV, is currently hospitalized to receive treatment for cancer. Corriere della Sera reports it. Louis, 74 years old, lives in Florida and is a veteran of the United States Navy. He asked the newspaper to pray for his brother "so that this operation goes well and there are no further complications." "I am sure that he will fully recover and that he will continue in his mission of guiding the Catholic Church," he added. #LeoXIV — Vatican Report (@VaticanReportIt) October 12, 2026

Papa León XIV será hospitalizado el próximo martes 13 de octubre

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el papa León XIV será ingresado este martes 13 de octubre al Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Italia para ser operado, luego que se le detectara un nódulo en uno de sus pulmones. El anuncio precisa la fecha y el horario aproximado de su hospitalización, aunque todavía no se ha informado cuándo se realizará la intervención quirúrgica.

Finalmente, la salud de los hermanos Prevost ha llamado la atención, luego que se diera a conocer el nódulo pulmonar que presenta el papa León XIV que también será intervenido quirúrguicamente los próximos días.