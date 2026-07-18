Nuevo carné de extranjería con chip biométrico: ¿Cómo funcionará y quiénes lo recibirán primero?

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú contarán con un nuevo documento de identificación. Migraciones emitirá desde este lunes 20 el nuevo Carné de Extranjería con verificación electrónica como parte de un plan piloto que busca fortalecer el control migratorio de los ciudadanos extranjeros en el Perú.

La Superintendencia Nacional de Migraciones presentó el Carné de Extranjería con verificación electrónica, una versión renovada que incorpora un chip biométrico de alta seguridad para fortalecer la autenticación de identidad y optimizar los procesos de control migratorio.

Además de modernizar el documento, la entidad busca mejorar la confiabilidad de la información migratoria y facilitar las labores de verificación que realizan las autoridades, gracias a la incorporación de tecnología similar a la utilizada en otros documentos electrónicos de identidad.

"El documento que actualmente utilizamos es muy fácil de falsificar y, además, no está conectado en tiempo real con la Policía Nacional. Por eso, desde el lunes emitiremos un nuevo carné de extranjería en el marco de un plan piloto", sostuvo el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez.

#NotaDePrensa| ¡Atención! #Migraciones inició el plan piloto para la emisión del nuevo Carné de Extranjería con verificación electrónica, un documento que incorpora modernos elementos de seguridad para reforzar la identificación de personas extranjeras.



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¿Qué tendrá el nuevo carné electrónico?

La principal novedad es la incorporación de un chip de alta seguridad que almacenará información biométrica del titular, entre ella la fotografía digital, las huellas dactilares y la firma electrónica. Estos datos permitirán reforzar los mecanismos de autenticación de identidad y dificultar la falsificación o adulteración del documento.

Migraciones informó que esta tecnología también contribuirá a hacer más eficientes las acciones de fiscalización migratoria y los procesos de identificación en entidades públicas y privadas que requieran validar la identidad de ciudadanos extranjeros.

¿Quiénes lo recibirán y dónde será entregado?

El plan piloto del nuevo Carné de Extranjería se desarrollará inicialmente en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el Centro MAC Lima Sur, dentro del Open Plaza Atocongo.

En esta primera fase, el documento será emitido únicamente para niñas, niños y adolescentes extranjeros residentes en el país. Posteriormente, la cobertura se ampliará de forma progresiva hasta alcanzar a todos los usuarios.

Migraciones precisó que el costo para obtener, renovar o solicitar un duplicado del nuevo carné electrónico se mantendrá sin cambios. Los pagos podrán realizarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación.

Con la puesta en marcha de este nuevo documento, el Perú da un paso hacia la modernización de sus sistemas de identificación migratoria. La incorporación de tecnología biométrica no solo incrementará la seguridad de los carnés de extranjería, sino que también permitirá agilizar los procesos de validación de identidad y fortalecer el control migratorio en beneficio de los ciudadanos extranjeros y de las instituciones del país