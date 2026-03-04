Daniel Urresti busca solucionar problemas graves en la PNP con 'Plan Mariano Santos'

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras recobrar su libertad luego de estar casi tres años en prisión, el exministro del Interior, Daniel Urresti Elera, brindó una entrevista exclusiva a Exitosa para hablar, entre otros temas, sobre su regreso a la política, más precisamente a la campaña electoral de Podemos Perú.

El también excandidato a la alcaldía de Lima en 2018 y 2022 se dirigió a sus seguidores por primera vez, luego de que fuera excarcelado la tarde del martes 3 de marzo, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nula su condena por el caso 'Bustíos'.

Liderará plan de seguridad de Podemos Perú

Conocedor del tema por su trayectoria en el Ejército del Perú, así como por su experiencia al mando del Ministerio del Interior (Mininter), Urresti Elera anunció en "Hablemos Claro" que a partir de hoy liderará presencialmente el plan de seguridad ciudadana de su partido político.

De acuerdo con lo mencionado esta mañana a Nicolás Lúcar, la base de la estrategia contra la criminalidad de Podemos Perú es el "Plan Mariano Santos" de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual implica no solo un presupuesto inicial de 5 000 millones de soles, también que traería la solución a dos graves problemáticas al interior de la institución en la lucha contra la delincuencia y son: la falta de personal en las calles y las carencias logísticas.

"Nosotros que hemos leído y conocemos muy bien el 'Plan Mariano Santos', hemos cogido lo más importante y lo hemos incorporado al plan de seguridad de Podemos Perú. El 'Plan Mariano Santos' tiene un valor inicial de 28 000 millones de soles, Podemos Perú está dispuesto a iniciar el plan que tiene mucho de Mariano Santos con 5 000 millones de soles que sería a partir del 28 de julio de este año. ¿Y de dónde dirán? Ya el comité económico del partido ha definido exactamente de dónde saldría", indicó.

En ese sentido, reveló que proporcionalmente llegarán a la meta, de ser elegido José Luna Gálvez como nuevo presidente del Perú. Sobre los beneficios que traería el plan de seguridad para el reforzamiento de la seguridad ciudadana, sería la implementación de un patrullaje metropolitano.

Con referente el financiamiento del plan de seguridad ciudadana, el candidato presidencial señaló que prevendrá de la depuración de partidas del Congreso, la cual asciende a 850 millones de soles.

Anticipó ola de criminalidad desde 2019

Urresti no fue ajeno a la ola delincuencial que atraviesa Lima Metropolitana. En 2019 sufrió una brutal agresión cuando se desempeñaba como gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, en el marco de su lucha para restablecer el orden público debido al incremento de las mafias y comercio informal en el distrito de Lima norte.

A partir de ese entonces, diagnosticó que las organizaciones criminales ya estaban empezando a territorializar esta parte de la capital, sometiendo a los empresarios, emprendedores y transportistas a sus amenazas y ataques extorsivos. Ante esta situación, asegura que le dará total prioridad si en caso logran llegar al Gobierno.

"Esto evolucionó rápidamente con la presencia de los delincuentes que llegaron de Venezuela. Comenzó a mutar el delito y vieron que era más rentable la extorsión y vieron que era más rentable tener un territorio fijo, entonces es ahí donde comienza la lucha por la territorialidad entre las pandillas, ahí es donde crecer la violencia terriblemente. Tenemos que ahora que enfrentar este nuevo fenómeno", apuntó.

Daniel Urresti apela a su experiencia para hacerle frente a la delincuencia con el plan de seguridad de Podemos Perú, el cual asegura tener los puntos claros para reducirla en favor de la población.