Magaly recuerda que con César Nakazaki se fue a la cárcel: "Me hubiera gustado que me defienda así"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La defensa de Adrián Villar, asumida por César Nakazaki, durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, provocó la indignación de Magaly Medina este martes. La periodista arremetió contra el letrado y recordó cuando la defendió.

"Es buen abogado, aunque con él me fui a la cárcel"

Este 3 de marzo, se dio inicio a la sesión donde el Poder Judicial evaluaría el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Villar Chirinos, quien aun permanece detenido. Nakazaki, quien asumió su defensa apenas horas antes, argumentó fuertemente que no existe obligación legal para que el investigado se entregue.

"El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado o el procesado a entregarse. Que lo pueden detener a uno, sin duda. Pero que la persona esté obligada a entregarse, ¿en qué ley está?", había dicho el abogado.

El video de estas declaraciones fue reproducido en vivo la noche de este martes durante el programa 'Magaly TV La Firme', con la reacción de la conductora visible. Notablemente ofuscada, Medina señaló que "hay un deber moral que va más allá de la ley".

"¿Cómo que no (debe entregarse), doctor Nakazaki? La ley está para ser interpretada y no torcida a nuestro gusto y antojo. Entendemos que su deber es hacer todo lo posible para que su defendido no vaya a prisión, pero ahora le está dando escapatoria a mucha gente que mata", expresó Magaly.

La 'urraca' sostuvo que, con estas declaraciones, el abogado da el mensaje a la ciudadanía de que "todos podemos vivir en la ilegalidad" sin problema, pues "el código penal nos está respaldando".

Pese a haber expresado su decepción hacia César Nakazaki, Medina destacó su profesionalismo al recordar que este fue su abogado en el caso de la difusión de imágenes privadas del futbolista Paolo Guerrero, cuando fue a la cárcel en 2011.

"Yo siempre he dicho, el doctor Nakazaki es un súper buen abogado. Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel. Pero me hubiera gustado que me defienda ardorosamente así, en esa época", añadió.

Villar no puede explicar por qué atropelló a Lizeth Marzano

Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por atropellar y matar a Lizeth Marzano, Adrián Villar respondió ante el juez Adolfo Farfán sobre la razón por la cual arrolló a la deportista, afirmando no saber lo que le pasó en ese momento.

"No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo", dijo Villar Chirinos.

La lectura del fallo de la sentencia contra el joven de 21 años se ha programado para este miércoles 4 de marzo a las 9 p.m.