Autoridades comunales de Jorge Basadre anuncian paro indefinido por conflicto limítrofe iniciado en Moquegua

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las autoridades y pobladores de la provincia Jorge Basadre anunciaron el inicio de un paro provincial indefinido desde este miércoles 1 de julio, en rechazo a la postura asumida por autoridades de la región Moquegua frente al proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE relacionado con límites territoriales.

La medida fue acordada por representantes de las comunidades de Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa Cruz, quienes sostuvieron una reunión en Tacna junto a la vicegobernadora regional Liliana Velasco, el consejero delegado Miguel Sierra, los consejeros Juan Mori y Wilber Humire, además de la primera regidora de Jorge Basadre, Catherine Chávez, y el alcalde del centro poblado de Cambaya, César Escobar Mamani.

Durante el encuentro, las autoridades expusieron su preocupación por las implicancias del conflicto territorial y solicitaron mayor respaldo del Gobierno Regional de Tacna para canalizar sus demandas ante el Ejecutivo.

El alcalde de Cambaya, César Escobar, indicó que inicialmente se solicitó una audiencia con el gobernador regional mediante un memorial firmado por autoridades de la parte alta de Tacna. Sin embargo, la reunión fue atendida finalmente por la vicegobernadora y funcionarios regionales.

"Nosotros hemos canalizado por la vía administrativa un memorial firmado por todas las autoridades de la parte alta solicitando una audiencia con el gobernador. Lamentablemente no nos pudo atender personalmente, pero estuvieron la vicegobernadora, consejeros regionales y funcionarios, quienes escucharon todos nuestros pedidos y las circunstancias que hoy suceden en Tacna", declaró.

Escobar señaló que tras la reunión se acordó elaborar un plan de trabajo que será presentado en las próximas horas y confirmó que se viene gestionando una audiencia en Lima con el Gobierno central para abordar el conflicto limítrofe.

Asimismo, cuestionó la posición de Moquegua y sostuvo que Tacna debe actuar de manera unificada frente a esta problemática.

"Tacna tiene que mantenerse unida. Ya no son solamente cinco localidades afectadas, sino toda la región. Si no nos unimos, Moquegua puede vencernos, pero un tacneño nunca se ha dejado vencer y menos en esta causa justa que Tacna reclama", expresó.

Las autoridades también advirtieron que el conflicto viene afectando el tránsito de carga pesada y buses interprovinciales que se dirigen hacia Tacna, situación que estaría generando perjuicios económicos y sociales en la región.

Como parte de las medidas acordadas, se convocó oficialmente a un paro provincial indefinido en Jorge Basadre. La concentración se realizará este miércoles desde las 8:00 de la mañana en el puente Camiara, donde se espera la participación de autoridades, organizaciones sociales y pobladores de diferentes provincias tacneñas.

Finalmente, los dirigentes exhortaron a la población y autoridades de toda la región a sumarse a las acciones de protesta en defensa de los intereses territoriales de Tacna bajo el lema: "Tacna se respeta".