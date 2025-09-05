Reniec emitirá DNI electrónico 3.0 con DESCUENTO: Mira AQUÍ las sedes dónde puedes tramitarlo

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sorprendió a todos los peruanos al anunciar que dan fin a la emisión del DNI azul y amarillo para solo emitir el DNI electrónico (DNIe) a nivel nacional. En la campaña de masificación lanzan este documento con descuento, por lo cual, te detallamos las sedes donde podrás tramitarlo.

DNI electrónico 3.0 con precio especial

Como se recuerda, Reniec señaló que desde el 29 de agosto imprimirá únicamente el DNIe 3.0 para todos los peruanos; es decir, aplica para mayores de edad y menores. Durante la etapa de transición, la entidad lanzó la campaña nacional de masificación del DNIe hasta el 31 de diciembre de 2025, aprobada mediante resolución jefatural 144-2025.

Quienes obtengan el documento electrónico por primera vez, ya sea por inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos, lo podrán hacer con un descuento, que implica el mismo costo que el DNI convencional:

S/30 para mayores de 17 años y S/16 para menores. Cabe recordar que, en el caso de adultos, el precio ha bajado S/11, toda vez que antes costaba S/41.

Sin embargo, ante la sorpresiva noticia, muchos se preguntan ¿qué pasará si todavía tienes los documentos azul y amarillo con fecha vigente? Pues bien, Reniec sostuvo que estos seguirán siendo válidos hasta su fecha de caducidad. Cabe recordar que los pagos realizados antes del 27 de agosto para estos documentos convencionales seguirán siendo válidos para obtener el nuevo carné sin recargo.

Sedes para tramitar el DNIe: Con 12 horas de atención

La entidad encabezada por Carmen Velarde dejó en claro que el DNI electrónico tiene una vigencia de 10 años en adultos y de 3 años en menores de hasta 12 años. Se incorpora 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico y un código QR que permite la verificación en entornos digitales y físicos.

El proceso del cambio de DNI azul al DNIe 3.0 es presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Para poder iniciar el proceso y obtenerlo puedes acercarte a los siguientes lugares y horarios que puedes acceder a través de este LINK.

6 oficinas registrales de Lima Metropolitana abrirán sus puertas por 12 horas consecutivas, de 7:45 a.m. a 7:45 p.m. , es decir, una hora antes de la apertura habitual y 3 horas después del cierre normal.

de abrirán sus puertas por 12 horas consecutivas, , es decir, una hora antes de la apertura habitual y 3 horas después del cierre normal. En Lima, las oficinas con horario extendido son: San Borja (av. San Luis 1673), Miraflores (av. Ernesto Diez Canseco 230), Jesús María (av. Talara 130), Santa Anita (av. Los Eucaliptos 947), Independencia (calle Los Andes 486) y Cercado (av. Nicolás de Piérola 545).

son: (av. San Luis 1673), (av. Ernesto Diez Canseco 230), (av. Talara 130), (av. Los Eucaliptos 947), (calle Los Andes 486) y (av. Nicolás de Piérola 545). Ampliación de horario en las sedes de San Juan de Miraflores, jirón Áncash en el Centro de Lima, Lurín, Callao y Loreto: atenderán de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.

Reniec anuncia DNI electrónico 3.0 para todos.

Trámite del documento en regiones del país

Reniec también amplió sus horarios en los locales que tiene ubicados en el interior del país como Áncash, Puno y Huánuco, que atenderán por 12 horas. Lo mismo ocurrirá con la oficina registral de Andahuaylas, Huamanga, Huancayo, Ica, Huancavelica y Pucallpa.

De esta manera, tras revelarse que Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0 se dio a conocer las sedes y horarios en que podrás tramitar tu documento, que hasta el 31 de diciembre del 2025 tiene descuento.