Campaña de DNI electrónico gratuito en noviembre: Conoce AQUÍ cuándo y dónde obtenerlo

30/10/2025

Un municipio de Lima está impulsando una campaña de DNI electrónico (DNIE) GRATIS para el próximo sábado 8 de noviembre, apunta los detalles, dirección y qué requisitos necesitas presentar para emitir tu documento de identidad renovado.

DNI gratis este 8 de noviembre

El Documento Nacional de Identidad (DNI), importante carnet de identificación en el territorio peruano será ofrecido de manera gratuita para todos los ciudadanos que busquen renovarlo, actualizar datos personales o actualizar la foto del documento.

Como sabe, las Elecciones Generales 2026, realizadas el próximo 12 de abril, están a solo seis meses y para ello deberá contar con el DNI actualizado, si el suyo se encuentra vencido, no podrá votar, según advirtió el miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez.

Por ello, para ayudar a todos los ciudadanos requieren un nuevo DNI, la Municipalidad de San Bartolo junto a la Reniec, están ofreciendo una nueva campaña gratuita a realizar en el Boulevard Mercado a partir de las 9:30 a.m. a 1:00 p.m. La convocatoria solo estará disponible por un día, por ello, es importante llegar con anticipación para lograr hacer el trámite.

Campaña de DNI electrónico gratis 8 de noviembre

Trámites y Requisitos

Las personas que podrán acceder a esta campaña son los menores de edad desde los 0 hasta los 17 años y en el caso de los adultos mayores a partir de los 60 años a más. En el caso de los menores de edad, estos deben iniciar el registro acompañados por uno de sus progenitores.

Ambos grupos etarios podrán conseguir el trámite de renovación, cambio de domicilio, estado civil, caducación o actualización de foto. En el caso del cambio de domicilio, el solicitante deberá llevar una copia de recibo de luz y/o agua con el fin de verificar el nuevo lugar de residencia.

En el caso de cambio de estado civil para los adultos mayores, si este es casado(a), deberá llevar consigo la Partida de Matrimonio. En el caso de ser viudo(a), deberá ofrecer el Acta de Matrimonio y Acta de Defunción, es importante presentar ambos documentos.

Sea el caso de ser divorciado(a), se deberá enseñar el Acto de Matrimonio con la anotación al margen de la Disolución del Vínculo Matrimonial. Todos los requisitos han sido confirmados por la Reniec y el municipio participante.

Este 8 de noviembre puede participar en la campaña de DNI electrónico gratuito a realizar en el Boulevard Mercado en San Bartolo hasta la 1:00 p.m.