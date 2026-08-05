Reniec realizará campañas de DNI gratuito en 19 regiones del país: Conoce AQUÍ todos los detalles

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) realizará campañas de documentación gratuita en 19 regiones más hasta el 9 de agosto. Esta iniciativa beneficiará a miles de ciudadanos que residen en zonas rurales, alejadas o de difícil acceso. A continuación todos los detalles.

DNI gratis: detalles de las campañas de Reniec

Con la finalidad de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad de miles de ciudadanos que habitan en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso, nuevas megacampañas para tramitar DNI sin costo alguno se ha programado hasta el 9 de agosto en la capital y otras 18 regiones a lo largo del territorio nacional.

Para ello, la entidad encargada de la documentación en el Perú realizarán jornadas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

En medio de estas campañas, las brigadas itinerantes llegarán hasta caseríos, comunidades campesinas y nativas a su vez sectores urbanos con población en situación de pobreza con el objetivo principal de llevar a cabo servicios gratuitos de inscripción por primera vez, renovación, rectificación, duplicado y entrega del Documento Nacional de Indentidad.

Cabe mencionar que estas intervenciones se encuentran destinadas a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas y originarios, ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema, al mismo tiempo que a quellas personas afectadas por emergencias o con dificultades.

Este es el link para conocer las agencias de Reniec habilitadas

Como vemos, más allá de la capital, Reniec, a través de sus diversas agencias en otras regiones buscará acercar servicios a la población que enfrenta mayores barreras económicas, geográficas, tecnológicas o socioculturales para obtener o actualizar su DNI con tal de facilitar el ejercicio de sus derechos ciudadanos así como el acceso a los servicios básicos y privados.

Bajo esa premisa para conocer a detalle el cronograma completo con las fechas, horarios y lugares de atención aquellas personas que se encuentren interesadas a tramitar su DNI podrán hacer clic en el siguiente enlace .

Hasta el domingo, 9 de agosto, miles de ciudadanos podrán tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en diversas agrencias de Lima y otras 18 regiones totalmente gratis. Estas campañas impulsadas por Reniec tienen como propósito reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad de miles de ciudadanos que habitan en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.