Warner Bros. Discovery anuncia que 'Los Supersónicos' tendrá película live-action con Jim Carrey como protagonista

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de una carta dirigida a inversionistas, Warner Bros. Discovery ratificó el desarrollo de la adaptación live-action de Los Supersónicos (The Jetsons). El proyecto ubica a Jim Carrey como protagonista en el rol de Súper Sónico (George Jetson), concretando un anuncio que pone fin a décadas de intentos fallidos por llevar la clásica comedia futurista de Hanna-Barbera a la gran pantalla.

Warner Bros. Discovery confirm el live action de 'Los Supersónicos' tendrá película live-action

Desde el 2025 circulaban diversos reportes que vinculaban al actor cómico con este proyecto cinematográfico, pero en esta ocasión la propia compañía incluye la cinta dentro de su estrategia de estrenos a largo plazo, por lo que ahora es un proyecto oficial.

Hay que precisar que, por el momento no se tiene conocimiento acerca de qué otros actores y actrices completarán el reparto que incluye a la esposa del protagonista, sus dos hijos y a su sirvienta robot.

Esta sería la primera adaptación en formato real de los recordados personajes futuristas debido a que incluso su anterior viaje al séptimo arte fue un formato animado. Desde ya la película ha sido catalogada como una de las grandes apuestas de Warner Bros. Discovery para después de 2027 por lo que apunta a un estreno entre 2028 o 2029.

La compañía ubica el proyecto junto a futuras producciones de gran escala como la siguiente película de Batman, una nueva entrega de 'Matrix' y 'La conquista de Aegon' (Aegon's Conquest), ambientada en el universo de 'Juego de tronos'.

Warner Bros. está desarrollando una película de live action de "Los supersónicos" (The Jetsons), con Jim Carrey como protagonista. 🎬



Aún no se conoce una posible fecha de estreno. pic.twitter.com/5olQuZpTuw — Spoiler (@TuSpoilerMx) August 6, 2026

Cuarenta años de intentos para un clásico de Hanna Barbera

'Los Supersónicos' se estrenaron entre 1962 y 1963 por la cadena ABC como el contrapunto futurista de 'Los Picapiedra'. Presentó una visión idílica de un futuro lejano con la presencia de autos voladores, sirvientes robóticos y ciudades suspendidas.

Tras su retorno en los años 80 y su película animada en 1990, Hollywood intentó llevar la franquicia a la acción real en diversas ocasiones desde 1985 sin tener luz verde.

Así, el respaldo explícito de la directiva de Warner Bros. en sus reportes financieros y la presencia de Carrey confirman la viabilidad del proyecto, marcando el paso más firme hacia su materialización en cines.

Vale recordar que, 'Los Supersónicos era una sitcom animada que presentaba distintas situaciones cómicas y 'cotidianas' de una familia en el futuro distante donde los autos voladores, las videollamadas y los robots formaban parte del día a día.

Luego de cuarenta años en los que buscó una adaptación en formato real de 'Los Supersónicos', Warner Bros. Discovery anunció el desarrollo de la película live action de la clásica comedia futurista de Hanna-Barbera.