Consejero médico que suministró ketamina que mató a Matthew Perry, estrella de 'Friends', fue condenado a 2 años de prisión

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erik Fleming, consejero médico, recibió dos años de prisión por entregar la ketamina que derivó en la muerte del actor de la serie 'Friends', Matthew Perry. Se había declarado culpable en 2024 y en aquella oportunidad colaboró con la investigación.

Consejero médico que ofreció Ketamina a estrella de Friends tras las rejas

Un tribunal federal de Los Ángeles condenó este miércoles a Erik Fleming, de 56 años y licenciado como consejero de adicciones, a dos años de prisión por su papel como intermediario en el suministro de ketamina que provocó el fallecimiento del recordado intérprete escénico Matthew Perry.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia en su contra. Tras escuchar la decisión, con voz grave, Fleming expresó lo siguiente: "Es verdaderamente una pesadilla de la que no puedo despertar".

Fleming, quien estuvo en libertad bajo fianza, recibió la orden de la jueza para que se entregue a fin de que pueda cumplir su condena en 45 días. De igual manera, fue condenado a tres años de libertad condicional.

Vale señalar que, el consejero médico fue el cuarto acusado de un total de cinco que se han declarado culpables en los procesos por la muerte de la figura de 'Friends' en 2023, en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

De acuerdo a información oficial, fue el sentenciado quien conectó a Perry con Jasveen Sangha, la traficante de drogas condenada a quien los jueces la denominaron como 'La reina de la ketamina'. En ese sentido, entregó estupefacientes desde el domicilio de ella hasta el de Perry y aumentó el costo con el objetivo de tener mayores ganancias.

El mismo Fleming decidió entregar a Sangha a las autoridades el mismo día en que lo encontraron por primera vez en la casa de su hermana. donde permanecía viviendo después de varios meses después de que Matthew Perry fallezca. En tanto, Sangha recibió una condena de 15 años de prisión, el mes pasado.

¿Qué sucedió con el resto de implicados en la muerte de Matthew Perry?

Recordemos que Matthew Perry fue hallado sin vida el pasado 28 de octubre de 2023 en las inmediaciones de su residencia de Los Ángeles. De acuerdo al informe forense determinó que murió por efectos agudos de la ketamina. con el ahogamiento como causa secundaria.

Hasta la actualidad, Erik Fleming es el cuarto sentenciado de los cinco acusados. Además de Sangha, el doctor Salvador Presencia recibió 30 meses de prisión y el doctor Mark Chávez, ocho meses de arresto domiciliario. El asistente personal de Perry es el último pendiente y será sentenciado en las próximas dos semanas.

Como vemos, el consejero médico del fallecido actor Matthew Perry, llamado Erik Fleming, fue sentenciado a dos años de prisión por un tribunal federal. Con ello se logra un avance más en la investigación del fallecimiento de la estrella de 'Friends'.