Shirley Arica termina con Pablo Heredia y él tiene POLÉMICA reacción: "Fría y calculadora"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica y Pablo Heredia vuelven a sorprender en 'La Granja VIP'. La chica reality terminó con el actor de 46 años, pero él tuvo una polémica reacción y la calificó de "fría y calculadora". La tensión se fue intensificando en plena trasmisión.

Shirley Arica y Pablo Heredia terminaron en 'La Granja VIP'

No solo Pamela López ha generado revuelo en 'La Granja VIP' tras su reacción al saber que Christian Cueva denunció a su madre por, aparentemente, no dejarle ver a sus hijos. Pues bien, otros dos participantes del reality de convivencia han acaparado los titulares de la farándula peruana: Shirley Arica y Pablo Heredia.

En un episodio del programa, tras una pregunta de Ethel Pozo al actor argentino, avivó la tensión en el reality. La hija de Gisela Valcárcel quería saber qué pasaba entre ambos personajes, sin imaginar que Shirley tuviera una inesperada respuesta que no le gustaría para nada a Pablo. La chica reality dejó en claro que terminó su romance con él debido a que sentía que la había utilizado para permanecer en la competencia.

"Yo sí y se lo dije también (sobre que sentía que la usó). A veces las cosas pasan por algo, ¿no?", expresó la 'Chica Realidad'. Al día siguiente, ambos se sentaron frente a las cámaras y precisaron que fue una correcta decisión terminar la relación: "Somos distintos, queremos de formas diferentes", dijo el argentino.

Pablo Heredia acusa a Shirley de ser "fría" y "calculadora"

Pero no todo quedó ahí, ya que Shirley Arica confesó sentirse reprimida y emocionalmente agotada tras las constantes diferencias que tenía con Pablo Heredia. Incluso, agregó que intentó ceder, pero las actitudes del actor no le parecían correctas y no se esforzó en hacerla sentir cómoda en el tiempo que estuvieron juntos.

"No soy yo cuando estoy con él", indicó, dejando en claro que no pensaba en volver a retomar un romance con Pablo Heredia. Ante esas declaraciones, el artista no se quedó callado y arremetió contra su compañera en 'La Granja VIP'.

"Me cansé. Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra, y felizmente agradezco terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora. La verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente", señaló el actor tras su ruptura en el show.

Es así como Pablo Heredia lanzó duros calificativos contra Shirley Arica luego de que ella terminara su relación y lo acusara de usarla para mantenerse dentro del programa 'La Granja VIP'. La reacción del actor generó el debate en redes sociales.