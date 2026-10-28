Senamhi alerta temperaturas de hasta -15 °C en la sierra sur: ¿qué regiones serán afectadas?

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las bajas temperaturas volverán a sentirse con fuerza en las zonas altoandinas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un descenso de la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad en localidades de la sierra centro y sur, donde los termómetros podrían registrar valores extremos durante los próximos días.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 444, las condiciones más severas se presentarían en sectores ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur, donde las temperaturas mínimas alcanzarían los -15 °C.

El pronóstico comprende desde el jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre, periodo en el que las autoridades recomiendan mantenerse informados y adoptar medidas preventivas.

El fenómeno también estará acompañado de ráfagas de viento, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día, condiciones que podrían generar una marcada diferencia térmica entre las horas de mayor radiación solar y la noche.

¿Qué regiones soportarán las temperaturas más bajas?

El aviso del Senamhi comprende ocho departamentos: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. En estas jurisdicciones, las condiciones meteorológicas podrían variar según la altitud y las características de cada localidad.

En la sierra centro, las temperaturas mínimas oscilarían entre los 0 °C y los -5 °C en zonas situadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En cambio, las localidades altoandinas de la sierra sur, ubicadas a más de 4.000 metros de altitud, enfrentarían los valores más bajos, cercanos a los 15 grados bajo cero.

Además, se prevén ráfagas de viento próximas a los 45 kilómetros por hora, junto con escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. Esta combinación de condiciones exige prestar atención a los cambios de temperatura durante la jornada, especialmente en las comunidades rurales expuestas al frío nocturno.

Indeci brinda recomendaciones para protegerse del frío

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas. Entre sus principales recomendaciones figura evitar los cambios bruscos de temperatura y cubrir adecuadamente la cabeza, el rostro y la boca para disminuir la exposición directa al aire frío.

También se aconseja utilizar ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros, y prestar especial atención a los niños y adultos mayores, quienes requieren mayor protección ante las condiciones climáticas adversas.

En cuanto a la alimentación, el organismo recomienda consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos, incluidas frutas y verduras. Asimismo, aconseja almacenar el agua potable y los alimentos en lugares seguros para garantizar su conservación.

Si una persona presenta síntomas de una infección respiratoria, debe acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.

El descenso de las temperaturas previsto para el cierre de octubre representa un llamado de atención para las poblaciones altoandinas de la sierra centro y sur. Por ello, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos será fundamental para reducir los riesgos y proteger a las personas más vulnerables.