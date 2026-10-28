Jorge Gavidia confirma su renuncia a la bancada de Buen Gobierno y descarta integrar otro partido

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Jorge Gavidia confirmó su renuncia a la bancada de Buen Gobierno, agrupación liderada por Jorge Nieto, y se pronunció sobre la posibilidad de incorporarse a otra organización política. El legislador descartó que exista algún acuerdo previo para dar ese paso y explicó que su decisión responde a diferencias en la línea política.

Jorge Gavidia confirma su renuncia a la bancada de Buen Gobierno

Al ser consultado sobre la posibilidad de recibir propuestas de otras agrupaciones, Gavidia señaló que considera positivo que distintas organizaciones políticas le abran las puertas para trabajar en conjunto. Sin embargo, aclaró que no ha establecido compromisos anticipados para sumarse a otro partido.

"Queremos unirnos, queremos trabajar, no existe ninguna preventa ni nada por el estilo", manifestó el senador.

De esta manera, el legislador mostró estar a favor del diálogo con otras agrupaciones, aunque negó que su salida de Buen Gobierno forme parte de un acuerdo previo para incorporarse a una nueva bancada.

Jorge Gavidia descarta estar defraudado con Jorge Nieto

Por otro lado, el senador se refirió a su relación con Jorge Nieto y descartó que su renuncia responda a que se sienta defraudado por el líder de Buen Gobierno.

Además, Jorge Gavidia explicó que su decisión debe entenderse como una separación motivada por diferencias en la línea política, y no necesariamente como un conflicto personal con el dirigente de la agrupación.

"No es que uno se sienta defraudado porque, si no se está dentro de la línea, uno dice hasta luego", expresó al explicar los motivos de su alejamiento.

Con estas declaraciones, el parlamentario sostuvo que dejar una organización política puede ser una decisión vinculada a la falta de coincidencia con sus planteamientos o criterios, sin que ello implique necesariamente una ruptura personal con sus integrantes.

Renuncia a Buen Gobierno

La salida de Gavidia ha generado una serie de interrogantes sobre su futuro político y las posibilidades de que se incorpore a otra agrupación. El senador reiteró que no existe una negociación anticipada para concretar su eventual ingreso a una nueva organización.

Asimismo, destacó la disposición de otros equipos políticos para recibirlo y trabajar conjuntamente, aunque evitó presentar esa apertura como un compromiso formal.

Finalmente, Jorge Gavidia ha confirmado su renuncia de la bancada de Buen Gobierno y ha descartado que su decisión responda a un acuerdo previo para integrarse a otro partido. Su futuro político dependerá de las conversaciones y decisiones que pueda adoptar posteriormente.