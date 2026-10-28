Amazonas: alcalde de San Pablo de Valera pide declaratoria de emergencia tras lluvias y fuertes vientos

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Jorge Comeca, alcalde del distrito de San Pablo de Valera, en Amazonas, solicitó la declaratoria de emergencia ante los estragos ocasionados por las intensas lluvias y los fuertes vientos, que han dejado aislada a la población. La autoridad alertó sobre la difícil situación que atraviesan los habitantes debido a las persistentes precipitaciones.

Impacto de las precipitaciones e infraestructura vial en riesgo

Entre los puntos más críticos por las constantes lluvias en la provincia de Bongará se encuentra el puente Cajuache, estructura que presenta un inminente riesgo de colapso y que constituye la ruta de ingreso hacia el atractivo turístico de la catarata Gocta, zona que recibe más de 400 visitantes diariamente.

"Lo que necesitamos es que nos declaren en emergencia. Tu sabes que cuando nos declaran en emergencia a nosotros nos facilitan para hacer cualquier actividad de forma inmediata", indicó el burgomaestre.

La autoridad municipal señaló que el deterioro de la infraestructura física compromete el tránsito de los pobladores y el desarrollo de las actividades económicas locales, centradas principalmente en el turismo y la agricultura. Los equipos técnicos de la comuna han realizado evaluaciones preliminares para determinar la magnitud de las pérdidas materiales en las zonas urbanas y rurales del distrito.

"En el río Cocahuayco que forma el valle de las cataratas (...) con el Ejército y el Gobierno Regional hemos hecho una descolmatación y se ha trabajado. Sin embargo, también se ha trabajado con un expediente que se encuentra aprobado para la defensa ribereña de este lugar en Nuevo Horizonte que hasta el momento no nos dan el financiamiento", indicó la autoridad local.

Requerimiento presupuestal y proyectos de defensa ribereña

La administración distrital cuenta con un expediente técnico debidamente aprobado para la ejecución de obras de protección en el sector de Nuevo Horizonte, expediente que se encuentra a la espera de la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La falta de financiamiento ha impedido el inicio de las obras destinadas a contener el incremento del caudal en el valle de las cataratas.

"Quisiera hacer un llamado a todas las autoridades que se involucren en este tema de las emergencias y no solamente se enfoquen en la Costa. Aquí el distrito de Valeras está sufriendo fuertes lluvias, fuertes daños y quisiéramos pedirles que nos declaren en emergencia y que aprueben el presupuesto para nuestros proyectos que tenemos ya encaminados y aprobados al 100%", señaló el alcalde Jorge Comeca.

El pedido de la autoridad edil busca una atención equitativa entre las distintas regiones del país afectadas por fenómenos meteorológicos, priorizando la asignación de partidas presupuestales para las zonas de la selva y la sierra norte. La aprobación de los recursos pendientes permitirá la intervención directa en las estructuras de contención y la rehabilitación de los tramos viales afectados por los deslizamientos.