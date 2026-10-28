Universidad de Lima suspende clases presenciales por visita del papa León XIV: conoce las fechas

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la próxima llegada del papa León XIV al Perú, diversas instituciones han anunciado disposiciones para facilitar el desarrollo de las actividades durante su recorrido por el país. En ese contexto, la Universidad de Lima informó que modificará temporalmente la modalidad de sus clases y suspenderá las actividades académicas en una de las fechas previstas.

Universidad de Lima suspende clases presenciales, ¿qué días serán?

A través de un comunicado emitido por la Universidad de Lima a la comunidad universitaria, la institución detalló que las clases del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual. En tanto, el lunes 16 de noviembre se suspenderán las sesiones académicas, tanto presenciales como remotas.

"Se informa a la comunidad Ulima que, con motivo de la próxima visita de su santidad el papa León XIV, todas las clases del miércoles 11 y el jueves 12 noviembre se desarrollarán de manera virtual. Asimismo, el lunes 16 de noviembre se suspenderán las clases, tanto presenciales como virtuales. Agradecemos su comprensión y colaboración", detalló el comunicado.

De esta manera, los estudiantes deberán tomar en cuenta las fechas establecidas por la universidad para organizar sus actividades académicas durante la visita apostólica del sumo pontífice.

¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

Las disposiciones se enmarcan en el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, que establece días no laborables en distintas regiones del país debido a las actividades programadas por la visita del papa León XIV.

Para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, se establecieron días no laborables el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche. Asimismo, el lunes 16 de noviembre la medida comprenderá toda la jornada.

También, en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la disposición se aplicará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En Cusco y Ucayali, en tanto, el día no laborable será el domingo 15 de noviembre.

¿Cuándo visitará el papa León XIV el Perú?

El papa León XIV realizará su visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Durante su estadía, recorrerá Lima y Callao, además de otras localidades como Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Finalmente, la visita del sumo pontífice genera cambios en la Universidad de Lima que anunció la disposición de clases remotas y la suspensión de actividades determinados días por las actividades religiosas durante esos días.