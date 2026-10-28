Alerta ROJA en Lima y regiones por 3 días: Senamhi advierte temperaturas extremas de hasta 38 °C

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El aviso meteorológico comprende diversas regiones del país, por ello, las autoridades exhortan a mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo y tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

El fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía , un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento. Ante estas condiciones, se recomienda a la población adoptar medidas de protección para evitar los efectos de la exposición prolongada al sol.

Incremento de temperaturas se prolongará hasta el sábado

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 443, publicado por el Senamhi, el aumento de las temperaturas diurnas se mantendrá durante tres días consecutivos. La alerta contempla el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, periodo en el que se esperan condiciones que favorecerán una mayor exposición a la radiación solar.

Entre las características previstas figura la escasa nubosidad hacia el mediodía, situación que permitirá una mayor incidencia de los rayos solares sobre distintas zonas de la costa y la sierra. A ello se sumará el incremento de la radiación ultravioleta, un factor que requiere especial atención por sus posibles efectos en la piel y los ojos.

Asimismo, el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento durante el periodo de vigencia del aviso. Estas condiciones podrían presentarse en las regiones comprendidas en el pronóstico, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales.

El aviso incluye a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 29 al 31 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/TwW2Mu9qgb https://t.co/o8BlXsJRTd — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

El Senamhi recomienda protegerse de la radiación UV

Ante el incremento de la temperatura y la radiación solar, el Senamhi recordó la importancia de utilizar medidas de protección para reducir los riesgos asociados a la exposición directa al sol.

Entre las recomendaciones difundidas figura el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol y prendas de manga larga. Estas medidas ayudan a proteger las zonas más expuestas del cuerpo durante las actividades al aire libre.

También es aconsejable evitar, en la medida de lo posible, la exposición prolongada durante las horas de mayor radiación y mantenerse atento a los comunicados oficiales. Los niños, adultos mayores y las personas que trabajan al aire libre deben prestar especial atención a estas recomendaciones.

El incremento de las temperaturas previsto hasta el 31 de octubre exige que la población de las regiones alertadas tome precauciones y siga las indicaciones de las autoridades. La protección frente a la radiación ultravioleta y el seguimiento de los reportes meteorológicos serán fundamentales para afrontar estas condiciones.