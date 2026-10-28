Piura: lluvias intensas inundan calles de Chulucanas y Senamhi alerta por más precipitaciones

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del fenómeno El Niño, el norte del Perú viene registrando cambios climáticos importantes, como lluvias intensas que ocasionaron la inundación de calles en Chulucanas, Piura. Frente a esta situación, el Senamhi alertó a la población sobre la posible ocurrencia de nuevas precipitaciones en la región.

Lluvias intensas se reportan en Chulucananas, Piura

Una intensa lluvia se registró la noche del martes 27 de octubre en la ciudad de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura, provocando la inundación de varias calles y generando preocupación entre los vecinos. La situación se produce en medio de las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el incremento de las precipitaciones en la zona norte del país.

Las lluvias ocasionaron la acumulación de agua en distintas vías de la ciudad, que quedaron convertidas en corrientes similares a ríos. Los videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las precipitaciones y las dificultades generadas por la situación registrada en las calles.

De acuerdo con información de medios locales, la lluvia comenzó alrededor de las 8:15 p. m. y continuó cayendo con fuerza durante la noche, lo que incrementó la preocupación de la población ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas persistieran.

"El radar meteorológico del SENAMHI registró el paso de las lluvias sobre Chulucanas, según se observan las manchas verdes (áreas de reflectividad)", reportó la institución.

⚠️#AHORA: No es Venecia, son las calles de #Chulucanas 🇵🇪 (Piura) convertidas en ríos en estos momentos. #ElNiño 📡 El radar meteorológico del SENAMHI registró el paso de las lluvias sobre Chulucanas, según se observan las manchas verdes (áreas de reflectividad).🌧️ #clima #Perú https://t.co/C1Q6hMFbTo October 28, 2026

Senamhi advierte presencia de precipitaciones sobre Chulucanas

Ante este escenario, el Senamhi registró el desplazamiento de las precipitaciones sobre Chulucanas mediante su radar meteorológico, herramienta que permite monitorear las condiciones atmosféricas y detectar zonas donde se presentan lluvias.

Las imágenes difundidas por la entidad mostraron manchas verdes, correspondientes a áreas de reflectividad asociadas con la presencia de precipitaciones sobre la ciudad piurana.

Asimismo, el organismo informó que se acumularon 3,2 milímetros de precipitación durante la última hora y advirtió que las condiciones lluviosas podrían persistir durante las siguientes horas.

Esta situación mantiene en alerta a los habitantes de Chulucanas, debido a las posibles afectaciones que las lluvias podrían ocasionar en las calles y otras zonas de la ciudad.

Finalmente, ante la continuidad de las precipitaciones intensas en Piura, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y prestar atención a los avisos meteorológicos. Además, es importante evitar transitar por calles inundadas y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua mientras persistan las lluvias.