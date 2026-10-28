RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Gran magnitud

Piura: lluvias intensas inundan calles de Chulucanas y Senamhi alerta por más precipitaciones

Las intensas lluvias inundaron las calles de Chulucanas en Piura, y generaron preocupación entre los vecinos. El Senamhi advirtió que las precipitaciones podrían continuar por el fenómeno El Niño.

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Ante la llegada del fenómeno El Niño, el norte del Perú viene registrando cambios climáticos importantes, como lluvias intensas que ocasionaron la inundación de calles en Chulucanas, Piura. Frente a esta situación, el Senamhi alertó a la población sobre la posible ocurrencia de nuevas precipitaciones en la región.

Lluvias intensas se reportan en Chulucananas, Piura

Una intensa lluvia se registró la noche del martes 27 de octubre en la ciudad de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura, provocando la inundación de varias calles y generando preocupación entre los vecinos. La situación se produce en medio de las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el incremento de las precipitaciones en la zona norte del país.

Las lluvias ocasionaron la acumulación de agua en distintas vías de la ciudad, que quedaron convertidas en corrientes similares a ríos. Los videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las precipitaciones y las dificultades generadas por la situación registrada en las calles.

De acuerdo con información de medios locales, la lluvia comenzó alrededor de las 8:15 p. m. y continuó cayendo con fuerza durante la noche, lo que incrementó la preocupación de la población ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas persistieran.

"El radar meteorológico del SENAMHI registró el paso de las lluvias sobre Chulucanas, según se observan las manchas verdes (áreas de reflectividad)", reportó la institución.

Alerta ROJA en Lima y regiones por 3 días: Senamhi advierte temperaturas extremas de hasta 38 °C
Lee también

Alerta ROJA en Lima y regiones por 3 días: Senamhi advierte temperaturas extremas de hasta 38 °C

Senamhi advierte presencia de precipitaciones sobre Chulucanas

Ante este escenario, el Senamhi registró el desplazamiento de las precipitaciones sobre Chulucanas mediante su radar meteorológico, herramienta que permite monitorear las condiciones atmosféricas y detectar zonas donde se presentan lluvias.

Las imágenes difundidas por la entidad mostraron manchas verdes, correspondientes a áreas de reflectividad asociadas con la presencia de precipitaciones sobre la ciudad piurana.

Piura: choque de cuatro ómnibus deja un muerto y 60 heridos en la ruta hacia Chulucanas
Lee también

Piura: choque de cuatro ómnibus deja un muerto y 60 heridos en la ruta hacia Chulucanas

Asimismo, el organismo informó que se acumularon 3,2 milímetros de precipitación durante la última hora y advirtió que las condiciones lluviosas podrían persistir durante las siguientes horas.

Esta situación mantiene en alerta a los habitantes de Chulucanas, debido a las posibles afectaciones que las lluvias podrían ocasionar en las calles y otras zonas de la ciudad.

Finalmente, ante la continuidad de las precipitaciones intensas en Piura, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y prestar atención a los avisos meteorológicos. Además, es importante evitar transitar por calles inundadas y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua mientras persistan las lluvias.

Temas relacionados calles inundadas Chulucanas fenómeno El Niño Piura precipitaciones intensas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA