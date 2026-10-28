Tacna: coatí comprado por S/ 200 fue rescatado y trasladado a un refugio especializado

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un animal silvestre que era mantenido como mascota en una vivienda de Tacna tuvo que ser rescatado por las autoridades luego de que se detectara que no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal. Se trata de un coatí, mamífero característico de América del Sur que ahora recibe cuidados especializados en un centro de rescate ubicado en Madre de Dios.

De acuerdo con información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la intervención se realizó en agosto en un inmueble de la asociación San Antonio, en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna.

La diligencia contó con la participación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua-Tacna, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú.

Durante el operativo, la persona que mantenía al animal no presentó documentos que demostraran su procedencia legal. Además, manifestó que lo había comprado por S/ 200 a un individuo desconocido . Ante esta situación, las autoridades procedieron con la incautación del ejemplar por presunta posesión ilegal de fauna silvestre.

Coatí fue trasladado a un centro de rescate en Madre de Dios

Tras permanecer bajo custodia del Serfor, el animal fue trasladado por vía aérea a Madre de Dios, gracias a las gestiones de la entidad y al apoyo de la organización Unidos por los Animales (UPA).

Actualmente, el coatí se encuentra en el centro de rescate Hoja Verde, donde recibe atención especializada para favorecer su recuperación y bienestar. Este establecimiento permitirá brindarle los cuidados necesarios, teniendo en cuenta que se trata de una especie silvestre que requiere condiciones específicas para su desarrollo.

Asimismo, el Serfor inició un procedimiento administrativo sancionador contra el ciudadano involucrado por la posesión ilegal del ejemplar. Según la entidad, esta conducta está considerada una infracción muy grave en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 007-2021-MIDAGRI.

Serfor advierte sobre los riesgos de tener animales silvestres como mascotas

Julio Mamani, especialista en fauna silvestre del Serfor Moquegua-Tacna, recordó que estos animales no deben permanecer en viviendas como mascotas, debido a que necesitan condiciones particulares para garantizar su bienestar.

El especialista advirtió que los coatíes pueden reaccionar agresivamente cuando se sienten amenazados o estresados, lo que podría ocasionar mordeduras o rasguños. Por ello, exhortó a la ciudadanía a evitar la compra de ejemplares de procedencia ilegal y denunciar posibles casos de comercialización o crianza no autorizada.

A través de la campaña No te compres un delito, el Serfor busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias del tráfico ilegal de fauna silvestre. La institución también recuerda que la adquisición y tenencia de estas especies sin autorización pueden ser sancionadas.

El rescate del coatí en Tacna evidencia la importancia de combatir la tenencia ilegal de animales silvestres. Las autoridades reiteran que estas especies deben permanecer en condiciones adecuadas y exhortan a la población a no adquirirlas como mascotas, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad del país.