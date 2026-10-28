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Incendio en Breña: fuego arrasa almacén en el jirón Restauración y deja pérdidas de más de S/ 70 mil

En el distrito de Breña, un incendio consumió un almacén ubicado en el jirón Restauración y dejó cuantiosas pérdidas materiales. Una familia perdió mercadería valorizada en más de S/70 mil tras el siniestro.

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

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Un incendio se registró alrededor de las 3:00 a. m. de este miércoles 28 de octubre en un inmueble ubicado en el jirón Restauración, en el cruce con el jirón Chamaya, en el distrito de Breña. El fuego consumió un almacén que también funcionaba como cochera, donde se encontraban dos vehículos.

El predio, de aproximadamente 120 metros cuadrados, también era utilizado como depósito para guardar objetos y mercadería relacionada con la organización de eventos. El siniestro ocasionó importantes pérdidas materiales para la familia propietaria del negocio.

 

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