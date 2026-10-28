Incendio en Breña: fuego arrasa almacén en el jirón Restauración y deja pérdidas de más de S/ 70 mil

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio se registró alrededor de las 3:00 a. m. de este miércoles 28 de octubre en un inmueble ubicado en el jirón Restauración, en el cruce con el jirón Chamaya, en el distrito de Breña. El fuego consumió un almacén que también funcionaba como cochera, donde se encontraban dos vehículos.

El predio, de aproximadamente 120 metros cuadrados, también era utilizado como depósito para guardar objetos y mercadería relacionada con la organización de eventos. El siniestro ocasionó importantes pérdidas materiales para la familia propietaria del negocio.

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