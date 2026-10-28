Dólar HOY, 28 de octubre, en Perú: ¿cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles?

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, miércoles 28 de octubre, en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú? Precio Sunat

El precio del dólar sigue siendo uno de los indicadores económicos más consultados debido a su impacto en diferentes actividades financieras en Perú. Por ello, empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general realiza un monitoreo constante del comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano.

Para evitar afectaciones a su economía y saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares por soles o viceversa, es recomendable revisar a cuánto cotiza el tipo de cambio, teniendo en cuenta que su valor puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Una entidad que te permite revisar el precio y cotización del dólar este miércoles 28 de octubre es la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY, 27 de octubre, en Perú: cotización del tipo de cambio para compra y venta este martes Lee también COMPRA VENTA S/ 3,446 S/ 3,452

¿Subió el precio del dólar hoy? De acuerdo al portal de la Sunat, el precio de la moneda extranjera en Perú presenta una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, martes 27 de octubre, donde el valor de la compra era de S/ 3,443 y la venta estaba a S/ 3,451.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

El dólar paralelo es una cotización alternativa del dólar estadounidense que circula fuera del mercado oficial. Su valor se determina por la oferta y la demanda, por lo que se aconseja también conocer cuál es su precio en las casas de cambio en Perú para tomar mejores decisiones y cuidar mejor tu poder adquisitivo.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de la jornada de hoy, miércoles 28 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,430| Venta S/ 3,450, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Así cerró el tipo de cambio ayer, 27 de octubre, en Perú

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, el billete verde cerró su cotización ayer, 27 de octubre, en S/ 3,4510 (con una apertura de S/ 3,4450), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4492, con un máximo de S/ 3,4530 y un mínimo de S/ 3,4450.

De esa forma, así cotiza el tipo de cambio del dólar hoy, miércoles 28 de octubre, en Perú: compra S/ 3,446 y venta S/ 3,452, según la Sunat y en el mercado paralelo presenta el siguiente valor: compra a S/ 3,430 y la venta a S/ 3,450.