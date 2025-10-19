RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Bolivia tiene nuevo presidente: Candidato de centro Rodrigo Paz se impuso en la segunda vuelta

La segunda vuelta en Bolivia dejó a un ganador con amplio favoritismo. El candidato de centro, Rodrigo Paz se impuso a Jorge 'Tuto' Quiroga y será el nuevo presidente a partir del 8 de noviembre.

La prolongada estancia en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) tiene fecha de expiración en Bolivia, luego de que Rodrigo Paz se impusiera en la segunda vuelta a Jorge 'Tuto' Quiroga. El candidato del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el respaldo de la mayoría de votantes, con lo que se convierte en el nuevo presidente del país altiplánico.

Paz García fue outsider en primera vuelta

Aunque ninguna encuestadora lo colocaba entre el bolillo de postulantes a pasar al balotaje, el centrista acabó dando la sorpresa y obtuvo el primer lugar. En esta instancia volvió a contar con el mayor respaldo de la ciudadanía boliviana, al imponerse con 54 % sobre el 45 % de su contendor, con lo que tomará el poder el próximo 8 de noviembre.

El senador de centro derecha se erigió como el favorito de la gente en la segunda vuelta realizada este domingo 19 de octubre, sobre el expresidente y conservador 'Tuto' Quiroga, que no pudo alcanzar un segundo mandato. Además, esto marca el fin del movimiento liderado por Evo Morales, a la cabeza del gobierno boliviano desde el 2006.

Nacido hace 58 años en Santiago de Compostela, España, a causa del exilio de sus padre, el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, ha tenido una amplia trayectoria en la política boliviana y exterior. Se formó en Washington, Estados Unidos, realizando estudios en Economía y Relaciones Internacionales.

En 2002 fue elegido diputado por Tarija, un municipio ubicado al sur de Bolivia.

