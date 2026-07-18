Excombatientes de la lucha contra el terrorismo buscan reunirse con Keiko Fujimori: "Para darle nuestro respaldo"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los representantes de la Asociación Nacional de Defensa de la Democracia (ASONADED) se congregaron en los exteriores de la vivienda de la futura mandataria, en San Borja, con el objetivo de expresarle personalmente su respaldo y poner a disposición su experiencia en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional.

Los exintegrantes de las Fuerzas Armadas señalaron que viajaron desde distintas regiones del país para transmitir un mensaje de apoyo al próximo Gobierno y plantear iniciativas que, según indicaron, contribuirían a enfrentar la creciente delincuencia y fortalecer las políticas de seguridad.

Excombatientes ofrecen respaldo al próximo Gobierno

El representante de ASONADED, el sargento segundo Rubén León Javier, explicó que la delegación estuvo conformada por excombatientes provenientes de Huancayo, Junín, San Martín, Huánuco, Cañete y otras localidades del país.

"Nos encontramos acá representantes de diferentes regiones que han venido. Estamos de Huancayo, Junín, San Martín, Huánuco y Cañete. Hemos venido para entrevistarnos con la señora presidenta, para darle nuestro respaldo. Somos hombres que hemos combatido la lucha contra el terrorismo del año ochenta al dos mil", manifestó.

Asimismo, destacó que los integrantes de la asociación cuentan con una amplia trayectoria en la defensa del país y que muchos de ellos han sido reconocidos por su labor durante el conflicto interno.

"Cada medallita que ves en el pecho significa un reconocimiento que le ha dado una institución. Todos tienen así, solo que algunos no se las han colocado", señaló al referirse a las condecoraciones que portaban varios de los asistentes.

Piden mantener beneficios para licenciados

Durante la entrevista, el representante también indicó que uno de los principales pedidos que desean plantear a la presidenta electa está relacionado con la continuidad de las políticas dirigidas a los licenciados de las Fuerzas Armadas reconocidos como defensores de la democracia.

"Primeramente, estamos acá para darle el respaldo a la presidenta. En segundo lugar, para decirle que continúen dando ese compromiso que tiene la PCM con los licenciados de las Fuerzas Armadas en cuanto a la calificación de defensores de la democracia", expresó.

Además, informó que la Asociación Nacional de Defensa de la Democracia (ASONADED) agrupa a aproximadamente 25 mil excombatientes en todo el territorio nacional.

"La asociación integra alrededor de veinticinco mil hombres a nivel nacional. Hay muchas asociaciones, pero la Asociación Contraterrorista ASONADED es la más grande", afirmó.

Los excombatientes reiteraron que esperan ser recibidos por la presidenta electa en los próximos días para entregar sus propuestas y expresar su respaldo institucional. Consideran que su experiencia en la lucha contra el terrorismo puede aportar a las estrategias del nuevo Gobierno frente a los desafíos en materia de seguridad, defensa y combate contra la delincuencia que enfrenta actualmente el país