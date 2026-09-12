Volcadura de autobús turístico dejó al menos cinco muertos y 40 heridos: Investigan accidente en Suiza

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. La volcadura de un autobús turístico en el cantón suizo de Grisones, dejó un saldo de al menos cinco muertos y 40 heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades. Las causas del accidente se mantiene bajo investigación.

Accidente de bus turístico dejó varias víctimas

De acuerdo a información preliminar, un autobús de la compañía turística Oad, de Países Bajos, que transportaba a 49 neerlandeses entre las localidades de Zernez y Susch, cerca del Parque Nacional de Suiza, chocó contra el guardarraíl (una barrera metálica de seguridad).

El impacto ocasionó que el vehículo se saliera de la carretera y terminara volcado sobre un costado de la vía, en una remota región alpina del este de Suiza, informó el viernes 11 de septiembre la policía del cantón de Grisones.

Siete helicópteros de rescate y 13 equipos de ambulancias participaron en la rápida evacuación de las víctimas de la volcadura del autobús. Imágenes del lugar mostraron a operarios con trajes fluorescentes cortando el vehículo volcado con sierras eléctricas durante la noche.

¿Qué causó la volcadura del autobús? Bajo investigación

De acuerdo al balance ofrecido por la Policía del cantón suizo, cinco personas fallecieron en el accidente, mientras que al menos 40 personas resultado heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata.

"Todas fueron trasladadas a distintos hospitales por un total de siete helicópteros de rescate, así como por 13 equipos de ambulancias. La identificación de las personas fallecidas todavía está pendiente", precisaron las autoridades a medios locales como televisión nacional RTS.

La Fiscalía de Grisones, en colaboración con la Policía Cantonal, está investigando las circunstancias que provocaron el accidente del autobús, que deja a cinco familias en luto. Entre algunas de las hipótesis sobre qué habría ocasionado la tragedia, apuntan a que el conductor intentó esquivar una roca en medio de la carretera, en un tramo en el que sólo se podía circular por un carril debido a unas obras, sin embargo, aún debe ser corroborado.

Investigan accidente de autobús en Suiza que dejó cinco muertos.

Empresa del autobús accidentado lamenta el accidente

Oad, la agencia de viajes organizadora del viaje, declaró sentirse "profundamente conmocionada y desolada por el trágico accidente de autobús" y expresó su solidaridad con los afectados y sus seres queridos en Suiza.

Por su parte, el presidente suizo, Guy Parmelin, afirmó en su cuenta oficial de X que las autoridades suizas garantizarían una investigación "exhaustiva y minuciosa" del caso. Los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, publicaron también un comunicado en redes sociales por el accidente en Suiza.

"Nuestros pensamientos están con los familiares, con todos aquellos que viven ahora con el temor por la suerte de sus seres queridos y con los heridos", indicaron en su mensaje.

De esa manera, una nueva tragedia internacional ha sorprendido en este último fin de semana. La Policía de Suiza confirmó el viernes que la volcadura de un autobús turístico registrado el jueves 10 de septiembre, dejó al menos cinco muertos y 40 heridos.