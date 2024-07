Carabayllo: ¡Indignante! Mujer denuncia deuda de S/20 mil y corte de agua por equivocación de Sedapal

Una mujer 64 años, identificada como María Muñoz Lezcano, atraviesa un drama en el distrito de Carabayllo, luego de que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comenzará a cobrarle sumas exorbitantes por el servicio y le dejara con una deuda de más de S/20 mil que ahora ha derivado en un corte de agua.

Según contó Muñoz Lescano a América TV, antes de marzo de 2023, Sedapal le cobraba mensualmente montos de dos cifras, que oscilaban entre S/30 y S/40.

Sin embargo, en los siguientes dos meses, en sus recibos de agua comenzó a figurar cifras irreales por el costo del servicio, las cuales variaban entre los S/11 mil y S/30 mil.

La vecina contó que, a pesar de sus reclamos, Sedapal solo rectificó los consumos de marzo y abril de 2023, pero no de los otros meses. En ese sentido, quedó con una deuda de S/20 mil, misma que ha ocasionado que le corten el agua.

A raíz de este problema, la víctima cuenta que ha tenido que depender del agua de sus vecinos.

"Siempre he pedido agua a los vecinos porque desde marzo me han ido cortando y poniendo. Cuando no estuve, vinieron con policías y cortaron el agua. La vecina tomó fotos y me dijo que, a pesar de que los vecinos salieron y explicaron que vivo sola, no hicieron caso. En mayo de este año definitivamente me cortaron", relató