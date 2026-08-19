Carabayllo: vecinos arriesgan su vida al cruzan río mediante un puente improvisado

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Carabayllo, más de mil pobladores de Huatocay arriesgan sus vidas al cruzar un puente provisional, construido de manera artesanal con tablones de madera ante la falta de una infraestructura adecuada y segura.

Los propios vecinos señalan que son ellos quienes realizan aportes económicos para mantener habilitado este acceso, que les permite llegar a hospitales, colegios y a la avenida Principal.

Habitantes de la zona expresan dificultades

Según los residentes, si el puente no existiera, tendrían que tomar una ruta alterna que podría tomar cerca de dos horas, dificultando su traslado y acceso a servicios básicos.

"Cuando hacen su campaña, solo saber prometer. (...) Nos reunimos con el centro poblado e hicimos el puente de palos para poder pasar, después colaboramos con cuotas y acitivdades para hacerlo con muros. Cuando se presenta una emergencia y la ambulancia no llega, tenemos que ir por Trapiche o por Huarangal que nos toma 2 o 3 horas", declaró.

Asimismo, aseguran que durante años han solicitado apoyo a las autoridades municipales y regionales, pero hasta el momento sus pedidos no han recibido una solución definitiva.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Carabayllo, vecinos del distrito deben cruzar un río mediante un puente improvisado construido artesanalmente con tablones de madera ante la falta de una infraestructura segura.



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Incertidumbre ante eventos climáticos

Otro vecino señaló que, ante un posible incremento del nivel del río, cuentan con rutas alternas por precaución, sin embargo, lamentó que no dispongan de un centro médico cercano para atender cualquier emergencia.

De igual manera, expresó su frustración por la falta de acciones concretas de las autoridades municipales de turno.

"Cuando viene el huaico o el caudal del río, nos vamos por Trapiche o por Puente Piedra. (...) Si se presenta una emergencia, no tenemos posta. (...) Llevamos como 10 años pidendo un puente, nosotros hicimos este puente. Los candidatos ahora están viniendo a ofrecer muchas cosas, pero cuando llegan al sillón se olvidan de nosotros", indicó.

Los pobladores solicitan la presencia de la presidenta Keiko Fujimori para que conozca de primera mano las condiciones en las que viven y gestione el apoyo necesario para culminar la construcción del puente.

Su preocupación crece ante el incremento del caudal del río Chillón y el riesgo que representa una eventual llegada del fenómeno El Niño.

Río Chillón en el distrito de Carabayllo

En Carabayllo, más de mil pobladores de Huatocay arriesgan sus vidas al cruzar un puente provisional de tablones de madera. Los vecinos aseguran que ellos mismos aportan dinero para mantener habilitado este acceso.