JNE exhorta a candidatos regionales y municipales: "Evitar anuncios anticipados y no generar confusión"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las autoridades del sistema electoral del Perú ofrecieron una conferencia de prensa pasada las 9:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, donde se revelaron los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el caso de Lima Metropolitana, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, viene obteniendo el primer lugar con 29 %, mientras que Francis Allison (Avanza País) registra un 26 %, sobre el 13 % de las actas contabilizadas.

Exhortación a los candidatos a nivel nacional

Durante su intervención, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó a los candidatos de todo el país a mantener la calma mientras se van dando a conocer los resultados oficiales en tiempo real, con la finalidad de evitar incidentes entre la población y para respetar su voluntad en las urnas.

"Me dirijo especialmente a los candidatos, a las organizaciones políticas, entendemos sus expectativas por los resultados, pero los exhortamos a actuar con prudencia a evitar anuncios anticipados, no generar confusión en los ciudadanos", señaló.

Como parte del procedimiento electoral, indicó que en esta instancia los Jurados Electorales Especiales resolverán las actas observadas en las diferentes jurisdicciones. Del mismo modo, el Pleno del JNE se encargará de dar su fallo en segunda y última instancia. Además, habrá recuento de votos y de nulidades, según corresponda.

ONPE habilita plataforma de resultados en tiempo real

Pasada las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de las elecciones regionales y municipales 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando las posiciones de los candidatos políticos.

Tal como lo anunció en la previa el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, en esta ocasión, la ciudadanía nuevamente tendrá la oportunidad de enterarse los resultados en tiempo real de los comicios, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para acceder al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Cabe precisar que, esta nueva jornada electoral, serán elegidas 13.148 autoridades regionales y municipales en todo el Perú, de las cuales son: 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1 696 alcaldes distritales.

De esta manera, comienzan a saberse las nuevas autoridades regionales y municipales que asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.