Rafael López Aliaga a la defensiva: rechaza que la alcaldía de Lima sea "un premio consuelo"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante una conferencia de prensa tras conocer los resultados preliminares, el virtual ganador de la contienda metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, fue consultado sobre el escenario legal en el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decida entregarle las credenciales de alcalde a la segunda regidora de su lista, Jeanette Alonzo, bloqueando así su ascenso al sillón municipal por sucesión.

Al respecto, el candidato aseguró que, de concretarse esa medida, el ente electoral estaría desacatando la ley y cometiendo prevaricato. En su defensa, justificó su postulación como teniente alcalde argumentando que la normativa vigente lo permite, y desestimó tajantemente las críticas sobre una estrategia calculada de "reelección encubierta", afirmando que esa narrativa solo "existe en la mente" de la prensa.

"Yo no estoy postulando a alcalde y no era mi intención ser alcalde tampoco, eso está en su mente. [...] Hay jurisprudencia donde el criterio del JNE es permitir que alcaldes en ejercicio (postulen), que no es mi caso, yo renuncié para ser presidente del Perú, pero me robaron la elección el último 12 de abril. Entonces, no tengo ninguna influencia como alcalde para beneficiar mi candidatura"

Aludido por pregunta incómoda

Fue en medio de estas declaraciones que una periodista le consultó si asumir la alcaldía limeña resultaba ser una suerte de "premio consuelo", tomando en cuenta su derrota en las presidenciales y su sonada negativa a aceptar el curul de senador para el cual fue electo y proclamado meses atrás.

La interrogante desató la molestia inmediata del político, quien percibió el legítimo cuestionamiento periodístico como un ataque personal

"¿Sabe qué? No insulte. Yo no estoy insultando, más respeto pues. Guarde la compostura, por favor. Tiene que respetar", espetó, evidenciando nuevamente su marcada postura defensiva ante las interrogantes que lo incomodan.

🔴🔵 El candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció tras el virtual triunfo de su agrupación en la Alcaldía de Lima. "Leo todo lo que me han insultado, los perdono completamente", afirmó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

Esta actitud de fricción constante no fue un hecho aislado durante la jornada. De hecho, López Aliaga había iniciado su primer discurso tras conocer los resultados a boca de urna arremetiendo contra lo que él cataloga como "la mala prensa que miente" sobre los resultados de su gestión.

Minutos después, en un intento de ostentar superioridad moral ante sus detractores, aseguró públicamente que "perdonaba" a todos los que lo habían "insultado" hasta la fecha. Este tenso intercambio confirma que la áspera relación entre López Aliaga y un sector de la prensa se mantendrá como una constante en su entorno político.

Mientras su agrupación celebra el virtual triunfo en las urnas de Lima Metropolitana, el líder celeste se encamina hacia un eventual retorno a la alcaldía rodeado de cuestionamientos legales por la naturaleza de su postulación, la controversia por su rechazo al Senado y una retórica confrontacional que perfila claramente el tono de lo que sería su nueva administración capitalina.