Empleada de FAMOSA cadena de restaurantes de COMIDA RÁPIDA metía alimentos en su boca antes de servirlos

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video viral protagonizado por una trabajadora de una famosa cadena de restaurantes ha generado indignación en redes sociales y abrió una investigación policial en Estados Unidos. Las imágenes muestran a una empleada introduciendo varias papas fritas en su boca antes de colocarlas nuevamente en un envase que aparentemente iba a ser entregado a un cliente.

Investigación policial y reacciones

El hecho ocurrió en un local de McDonald's ubicado en Southbridge, Massachusetts, en Estados Unidos. En el clip, difundido inicialmente de forma privada y luego viralizado en distintas plataformas, se ve a la trabajadora introduciendo varias papas fritas en su boca antes de colocarlas nuevamente en un envase , mientras otro empleado ríe detrás de cámaras.

Tras la difusión del video, el Departamento de Policía de Southbridge y la Junta de Salud local iniciaron una investigación para determinar si la comida manipulada llegó a ser entregada a algún cliente y si existieron personas afectadas.

La repercusión del caso provocó fuertes críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron las condiciones sanitarias y el comportamiento de la trabajadora. En foros como Reddit, numerosos internautas calificaron el acto como "repugnante" y señalaron que pensarán dos veces antes de consumir comida rápida en ese establecimiento.

Respuesta corporativa, debate y posibles consecuencias legales

Los propietarios de la franquicia, las familias Spadea y Balducci, emitieron un comunicado condenando lo ocurrido y aseguraron que las personas involucradas ya no trabajan para la empresa. También afirmaron que la conducta observada "no refleja los estándares de seguridad alimentaria ni los valores" del restaurante.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hasta el momento no se han encontrado violaciones a la salud pública en el local tras las inspecciones realizadas. Sin embargo, la investigación continúa mientras se revisan las circunstancias exactas en las que fue grabado el video.

Diversos usuarios señalaron que algunos trabajadores realizan acciones extremas con la intención de generar contenido para internet, sin medir las consecuencias legales o sanitarias de sus actos

En las últimas horas, medios estadounidenses informaron que la exempleada podría enfrentar cargos criminales relacionados con manipulación indebida de alimentos. La audiencia judicial está prevista para los próximos días en Massachusetts.

El incidente ha reavivado una profunda preocupación colectiva sobre la supervisión del personal en las cadenas de comida rápida. Mientras la confianza de los consumidores locales se tambalea, los expertos en gestión de crisis advierten que este tipo de filtraciones puede causar daños irreparables a la reputación de una marca, independientemente de las medidas inmediatas que tome la empresa afectada.