Jorge Araujo dejará Universitario y se convertiría en nuevo entrenador de club de la Liga 1: "Es casi un hecho"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jorge Araujo cerró su etapa como entrenador interino de Universitario con una dolorosa derrota por 1 a 0 ante Atlético Grau, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura. Ahora, todo hace indicar que su futuro estaría lejos del cuadro crema debido a que se conoció que se convertiría en nuevo entrenador de club de la Liga 1.

Un nuevo destino para Jorge Araujo

Tras la llegada del estratega argentino Héctor Cúper para asumir las riendas del primer equipo del conjunto merengue, 'Coco' Araujo tendría todo listo para poder asumir próximos retos, pero lejos de la institución de Ate.

Esta noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en la reciente edición del programa 'Al límite', de L1MAX. De acuerdo a la información que maneja, el también exfutbolista estaría a punto de ser el flamante técnico de un club que milita en el campeonato local.

"Jorge Araujo, lo más seguro me parece, es casi un hecho que y pronto se va a terminar confirmando, va a ser técnico de Juan Pablo II. Él tiene vínculo con Universitario de Deportes, pero entendemos que la 'U' ya sabe de la situación y de la oferta que tiene el 'Coco' Araujo. Esto se va a terminar confirmando pronto", manifestó.

De ser así, el entrenador peruano llegaría como reemplazo de Marcelo Zuleta, tras hacerse oficial el fin de su ciclo al frente del equipo de Chongoyape, al alcanzar un acuerdo bilateral tras sostener una conversación calificada como "muy respetuosa".

Hay que mencionar que, el ahora ex director técnico de Universitario llegará a una escuadra con un escenario adverso debido a que en lo que va del Torneo Apertura ha cosechado un saldo de 8 derrotas, 3 empates y 4 victorias. Estos números posicionan a Juan Pablo II en la decimoquinta posición en la Liga 1, con quince puntos.

Jorge Araujo realizó mea culpa en conferencia de prensa

Luego de la derrota de Universitario por 1 a 0 ante Atlético Grau, con un solitario gol de Raúl Ruidiaz, en conferencia de prensa, Araujo hizo mea culpa por el momento difícil que atraviesa la 'U' y asumió responsabilidad por ello.

"Yo creo que lo asumí con bastante responsabilidad, con bastante deseo y creyendo fervientemente en este grupo, en este equipo porque ha dado resultados a lo largo del tiempo, creo que pueden salir adelante también (...) No me siento contento para nada, quiero pedirle disculpas a la gente", manifestó.

Luego de dirgir interinamente al primer equipo de la 'U' hasta la llegada de Héctor Cúper, Jorge Araujo asumiría un nuevo desafío debido a que se convertiría en entrenador de Juan Pablo II, según lo señalado por el periodista de L1MAX, Gustavo Peralta.