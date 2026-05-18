Crucero MV Hondius, afectado por casos de hantavirus, llegó a Europa para su desinfección: Esto sucederá con la tripulación

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El crucero MV Hondius llegó a Europa para someterse a una profunda desinfección tras el brote de hantavirus desencadenado en sus inmediaciones que ha dejado el saldo de tres fallecidos y al menos diez infectados.

MV Hondius atraca en Países Bajos para su desinfección

El crucero MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, llegó este lunes, 18 de mayo, al puerto de Róterdam, en Países Bajos, rodeado de un amplio dispositivo sanitario y de seguridad.

En ese sentido, el buque atracó específicamente en la terminal de Calandsteiger 7, en Europoort, donde las autoridades han preparado un operativo especial para recibir a las 27 personas que todavía permanecen a bordo.

Al respecto, actualmente permanecen en el barco 25 miembros de la tripulación y dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, que han acompañado la gestión sanitaria durante los últimos días.

Cabe señalar que, si bien ninguno de los psajeros presenta en este momento síntomas compatibles con el brote de hantavirus, ante ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que "se les está vigilando de cerca".

El balance oficial asciende, por ahora, a tres víctimas mortales y una decena de infectados. Los contagios documentados se han originado entre quienes viajaban en el crucero o tuvieron contacto directo con una de las fallecidas.

El crucero MV Hondius, relacionado con un brote de hantavirus que generó alerta internacional, llegó al puerto de Róterdam con 27 tripulantes y personal médico aún a bordo. Las autoridades informaron que serán puestos en cuarentena antes de la desinfección del barco.



Video:... pic.twitter.com/HDeATNEgjl — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 18, 2026

¿Qué sucederá con la tripulación?

Tras la llegada del buque neerlandés, todas las personas serán sometidas a controles médicos y pruebas por parte del servicio sanitario GGD de Róterdam - Rijnmond.

Cuatro tripulantes de Países Bajos podrán cumplir cuarentena en sus domicilios, mientras que otros 23 trabajadores extranjeros provenientes de Filipinas, Ucrania Rusia y Polonia deberán permanecer aislados durante seis semanas en una serie de portakabins, un tipo de contenedores habitables, en las propias instalaciones del puerto.

A la espera de confirmar si es que pasarán la cuarentena completa en dichos módulos, el recinto les permitirá moverse libremente siempre que respeten las medidas de higiene impuestas por la autoridad portuaria, como es el uso de mascarilla y distancia de seguridad de 1,5 metros.

Hay que indicar que la operativa cuenta con la supervisión de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento local, la región de seguridad y el Instituto para la Salud y el Entorno (RIIVM).

Por su parte, el buque implicado se someterá a un exhaustivo plan de limpieza a base de agua oxigenada y cloro. Además, se conoció que los muebles y objetos que no puedan ser higienizados con total garantía de seguridad sanitaria serán desechados y posteriormente destruidos para evitar cualquier rastro de hantavirus.

Como vemos, el crucero MV Hondius llegó al puerto neerlandés de Róterdam en donde será sometido a un proceso de desinfección, mientras que sus tripulantes pasarán controles médicos y cuarentena.