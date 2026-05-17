Senamhi: Temperaturas en la sierra centro y sur descenderán desde hoy hasta los -14°C

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur, de moderada a fuerte intensidad, hasta en 12 regiones del país para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del domingo 17 hasta las 11:59 p. m. del lunes 18 de mayo.

Según el Aviso Meteorológico N.º 187 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

En esa misma línea, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna.

Vale mencionar que, para ambos días se prevén temperaturas mínimas entre 0° C y -4 ° C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m. de la sierra centro, y valores entre los 0°C y -14°C en áreas situadas por encima de los 4 000 m s. n. m., en la sierra sur.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 18 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad.



✅https://t.co/kl4C4C7zZt pic.twitter.com/TW4IdOuN3E — Senamhi (@Senamhiperu) May 15, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar frente a cualquier emergencia.