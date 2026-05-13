Estudiantes de la PUCP cierran parcialmente la av. Universitaria en protesta por nuevo sistema de pensiones

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) realizaron el cierre parcial de la Av. Universitaria, en el distrito de San Miguel, como medida de protesta contra el nuevo sistema de pensiones. Los manifestantes exigen que se revierta la medida al considerar que es "elitista y excluyente".

Estudiantes de la PUCP bloquean la Av. Universitaria

Esta mañana, un grupo de estudiantes de la PUCP se congregaron en los exteriores del campus universitario y bloquearon de manera parcial la avenida Universitaria, principalmente en el tramo en dirección a Plaza San Miguel.

El alumnado universitario se encuentra protestando en contra de la modificación de la escala de pensiones para los ingresantes del próximo año (2027-I), puesto que se pretende eliminar las escalas más bajas que existen hasta ahora.

Hasta este año, la PUCP mantiene un sistema de nueve escalas de pago a los estudiantes, el cual depende de la evaluación económica familiar realizada por la institución. En este modelo, el monto mensual mínimo por pagar es de S/1.218.

Sin embargo, con el nuevo esquema, la cantidad de escalas se piensa reducir a cuatro y el pago mínimo mensual para nuevos ingresantes ascenderá a S/2.692. La preocupación se debe a que esto representa más del doble del monto anterior.

Sistema de pensiones 2026-2 y 2027-1

Nueva escala de pensiones es "elitista"

Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP, calificó la decisión como una medida "elitista" y "excluyente", considerando la situación de aquellos estudiantes que ya realizan un gasto significativo para ingresar a la referida casa de estudios.

"Nos ponemos a pensar en los postulantes que han pagado academia y que se dan cuenta que cada vez es más difícil sostenerse económicamente y entrar en una universidad que está dejando un mensaje político: que la educación superior debe ser de una élite económica", dijo desde la movilización.

En entrevista con Exitosa, Polar también cuestionó las nuevas becas incorporadas en la escala de pensiones (becas Lucet y Mac Gregor) debido a que son parciales y dependen en su gran mayoría del desempeño o de la condición económica del alumno.

"Si bien hay cuatro becas complementarias, tampoco hay un verdadero esclarecimiento tanto a los representantes estudiantiles como a los estudiantes sobre cómo se van a aplicar estas becas, que son becas parciales la gran mayoría y están sujetas a condicionamientos socioeconómicos y académicos", sostuvo.

En conclusión, la eliminación de las escalas más económicas para nuevos ingresantes a la PUCP ha desatado críticas en la comunidad universitaria, quienes bloquearon parcialmente la Av. Universitaria.