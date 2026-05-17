Luto en la música: Fallece popular cantante de salsa tras complicaciones médicas

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una profunda conmoción entre millones de seguidores de la salsa en toda América Latina y los Estados Unidos deja la pérdida de la icónica agrupación 'La Selecta', quien falleció este fin de semana a los 84 años, luego de enfrentar serios problemas de salud.

Un vacío en la música tropical

La lamentable noticia sobre el deceso del artista fue confirmada de manera oficial por su hija, Jennissa Marrero Morales, mediante su cuenta en la red social Facebook. A través de esta plataforma digital, la familiar dedicó unas sentidas palabras para despedir al querido intérprete.

"Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", publicó.

Según informaron sus allegados, el deceso de Sammy Marrero se registró el pasado sábado 16 de mayo. Aunque la familia prefirió no revelar las causas exactas del fallecimiento, se conoció que el legendario intérprete venía atravesando un estado de salud bastante delicado recientemente.

El recordado intérprete nació el 16 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro, ubicado en Coamo. Posteriormente, el cantante se mudó junto a sus padres al municipio de Bayamón, lugar donde creció y comenzó a forjar su exitoso camino en el canto.

Cuatro décadas de historia musical

Marrero consolidó su carrera artística al permanecer durante 44 años al frente de la famosa agrupación La Selecta . Esta emblemática e influyente orquesta estuvo dirigida originalmente por el reconocido músico y compositor puertorriqueño Raphy Leavitt hasta el momento de su muerte.

Al frente de la prestigiosa banda caribeña, el vocalista logró inmortalizar grandes clásicos como "La Cuna Blanca" y "Jíbaro Soy". Estos temas musicales se convirtieron rápidamente en verdaderos himnos populares para los amantes de este género en todo el continente americano.

Luego de la partida física de Leavitt en el año 2015, el sonero continuó ofreciendo conciertos gracias al apoyo de destacados músicos locales. Los productores Armando Haddock y Edgard Nevárez impulsaron una nueva etapa para mantener vigente el catálogo musical de la agrupación.

Diversas autoridades políticas y figuras del espectáculo expresaron sus condolencias por la partida de la mítica voz de La Selecta. El alcalde de Coamo, Juan Carlos García, destacó el enorme carisma que siempre caracterizó al cantante dentro del ambiente artístico.

Ante ello, los fanáticos recuerdan la sencillez de este intérprete que supo mantenerse activo a pesar de las nuevas modas. Con la partida de Sammy Marrero, la salsa de la orquesta La Selecta pierde una de sus voces más brillantes y representativas.