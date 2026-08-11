David Bisbal sorprende en redes sociales con IMPACTANTE video de cómo vivió el terremoto en Colombia

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante español David Bisbal mostró en redes cómo vivió el fuerte terremoto mientras se encontraba en Colombia. En medio del movimiento, el intérprete comenzó a rezar mientras mostraba imágenes de su casa que era fuertemente sacudida dada la magnitud de 7.4.

David Bisbal publica video durante el terremoto en Colombia

A través de un video publicado en sus redes sociales, se le escucha rezar al artista David Bisbal al ver cómo la lámpara de la sala en la que se encontraba se mueve de un lado a otro y posteriormente sale al balcón del apartamento, desde donde se escuchan sonar alarmas por la emergencia que ocurría.

Asimismo, de acuerdo a la intensidad del movimiento telúrico, la voz del artista andaluz se notó afectada por ver el impacto que ha provocado decenas de muertes y heridos.

"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para", expresó David Bisbal en el video.

David Bisbal mostró en redes cómo vivió el fuerte terremoto mientras se encontraba en Colombia. En medio del movimiento, Bisbal comenzó a rezar mientras mostraba imágenes de su casa.



Un momento que dejó ver la preocupación y el miedo del artista ante la fuerza del sismo.😔



💬... pic.twitter.com/SXzIqaayg5 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 10, 2026

El cantante español David Bisbal se encuentra actualmente en Colombia participando en la grabación de Operación Triunfo USA, donde forma parte del jurado y ha sido invitado como una presentación especial preparada para la gala final. Un momento histórico porque regresa al programa televisivo en el que participó hace 25 años y fue el inicio de su carrera musical a nivel mundial.

Terremoto en Colombia de magnitud 7.4 reporta pérdidas en aumento

Este lunes 10 de agosto se reportó la presencia de un terremoto en Colombia en el departamento de Chocó. Hasta el momento, hay al menos 169 personas que perdieron la vida tras el movimiento telúrico que registró una magnitud de 7.4 y ha dejado importantes pérdidas.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, viene siendo actualizado en vivo por los medios de comunicación internacionales y se reportan afectaciones estructurales en la ciudad y en las casas.

Según el Servicio Geológico Colombiano se ha registrado aproximadamente más de 47 réplicas luego del terremoto que se registró el pasado lunes. Asimismo, se ha desplegado una serie de campañas de ayuda para los afectados por esta emergencia en el país extranjero.

Finalmente, el video de David Bisbal sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar cómo vivió el impactante terremoto registrado en Colombia. Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre los usuarios, quienes estuvieron atentos al estado del cantante durante el movimiento telúrico.