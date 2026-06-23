Peruanos en el extranjero podrían votar de forma digital en el 2031, según congresista Lizarzaburu

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La transformación digital del sistema electoral peruano busca reducir las barreras geográficas que enfrentan nuestros compatriotas residentes fuera del territorio nacional. La meta es implementar el uso masivo del DNI 3.0, una herramienta tecnológica que promete garantizar la seguridad y autenticidad del sufragio remoto.

Este proyecto requiere un esfuerzo coordinado entre el Estado y los ciudadanos para lograr una transición eficiente hacia la era digital. Con este avance, se espera que el Perú pueda ofrecer alternativas tecnológicas modernas a sus connacionales, equiparando estándares internacionales de procesos de votación electrónicos.

Propuesta tecnológica para sufragar

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, representante de los peruanos en el exterior, sostiene que las autoridades deben ejecutar campañas anuales permanentes en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para lograr la renovación del documento.

"Tenemos que empezar a trabajar con los congresistas de peruanos en el exterior y hacer campañas anuales de cancillería con Reniec para renovar el DNI y que los peruanos en el extranjero tengan el DNI 3.0 que les garantiza ejercer el derecho al voto de manera digital", declaró.

Este nuevo formato de identificación funcionaría con altos estándares de encriptación y claves de validación personales, comparables con la seguridad de las aplicaciones bancarias. De este modo, se asegura que el proceso electoral digital sea transparente y confiable para todos los ciudadanos residentes fuera.

La ciberseguridad es un eje central de esta propuesta, buscando proteger la voluntad popular ante posibles interferencias externas. El uso de tecnología avanzada en la identificación permitirá que cada voto sea emitido por el ciudadano correcto, fortaleciendo así la legitimidad de los resultados electorales futuros.

Beneficios logísticos para ciudadanos

El plan proyecta que para el año 2031, los ciudadanos que se encuentran lejos de los locales de votación habilitados por los consulados puedan ejercer su derecho al voto desde su domicilio, evitando así los traslados prolongados y gastos innecesarios que actualmente se realizan.

El sistema también contempla la inclusión de miembros de las fuerzas del orden y personal de salud, quienes a menudo tienen dificultades para movilizarse durante las jornadas electorales. La meta final es incrementar la participación ciudadana y fortalecer la democracia mediante la innovación tecnológica aplicada.

Facilitar el acceso al sufragio es una deuda pendiente con quienes viven lejos pero mantienen el vínculo con el país. Al eliminar los obstáculos logísticos, se espera una mayor respuesta de la población en las urnas virtuales, permitiendo una representación más democrática y participativa.