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Cancillería repatria a 4 peruanos que escaparon del reclutamiento forzado en Rusia: se reportan 114 desaparecidos

Cuatro peruanos fueron repatriados desde Rusia tras escapar del reclutamiento forzado. La Cancillería informó que 459 peruanos fueron enlistados, 114 están desaparecidos y 11 fallecieron.

La Cancillería logró el regreso de 4 peruanos.
La Cancillería logró el regreso de 4 peruanos. (Composición Exitosa)

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/08/2026

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Cuatro jóvenes peruanos que escaparon del reclutamiento forzado en Rusia regresaron al Perú y se reencontraron con sus familias, tras las gestiones realizadas por la Cancillería. Los compatriotas fueron atendidos por la sección consular de la Embajada peruana en la Federación Rusa.

Repatriación de peruanos desde Rusia

Según la Cancillería, dos jóvenes fueron asistidos recientemente luego de escapar del reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania. Otros dos compatriotas habían recibido atención consular a fines de julio. Todos ya se encuentran en el Perú con sus familias.

Para concretar su atención y retorno, la Cancillería contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud. Con estas nuevas repatriaciones, el Gobierno informó que ya logró evacuar a 31 compatriotas.

De ese grupo, 28 peruanos retornaron al país, mientras otros tres permanecen en Europa por decisión propia. La cifra forma parte del balance oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los ciudadanos peruanos vinculados al conflicto.

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114 peruanos continúan desaparecidos

La Cancillería informó que oficialmente se conoce el enlistamiento de 459 peruanos. De ellos, el registro señala 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el ejército ucraniano. Las cifras corresponden a los casos conocidos por las autoridades peruanas.

"A la fecha, la Cancillería ha logrado evacuar a 31 compatiotas (28 retornaron al Perú y 3 permanecen en Europa por decisión propia). Asimismo, de manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, lamentablemente 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano", comunicó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también alertó sobre las falsas ofertas laborales que podrían llevar a ciudadanos a caer en redes de trata. Además, recordó que prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno.

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La entidad exhortó a la ciudadanía a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. La advertencia busca evitar que más ciudadanos sean captados mediante ofertas laborales engañosas y terminen vinculados con actividades militares en el extranjero.

"Se alerta a la ciudadanía a no dejarse engañar por falsas oferts laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata", advirtió

El retorno de estos cuatro jóvenes se suma a las acciones de la Cancillería para asistir a peruanos afectados en Rusia. Mientras tanto, el registro oficial mantiene 114 desaparecidos, 11 fallecidos y tres capturados, además de 459 compatriotas que se enlistaron.

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