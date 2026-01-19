Carlos Jaico propone la muerte civil para funcionarios condenados por corrupción: "No deben volver nunca más"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina por lo que la campaña ya se puso en marcha. Esta vez, Exitosa conversó el candidato presidencial del Partido Perú Moderno, Carlos Jaico, para conocer al detalle su plan de gobierno en caso sea elegido.

Muerte civil para los corruptos

Sabiendo de que la corrupción en el Estado es uno de los flagelos que más imperan en el país, el político aseguró que una de sus principales propuestas será la de implementar la muerte civil a todo aquel funcionario público que se vea envueltos en hechos ilícitos.

La idea de Carlos Jaico es limpiar todo el aparato estatal para así poder trabajar en favor de la ciudadanía y lo más pronto posible.

"Lucha frontal contra la corrupción por eso nosotros proponemos muerte civil para todo aquel funcionario que haya caído en corrupción. Para nosotros es importante que aquella persona que ha defraudado al Estado no vuelva nunca más a pisar la función pública", indicó.

Desplegar las FF.AA. en el país

En esa misma línea, el candidato presidencial del Partido Perú Moderno se refirió a la crisis de inseguridad que atraviesa el país por lo que propone tomar medidas radicales para darle vuelta a la situación.

En primer lugar, la primera acción a realizar será desplegar a lo largo y ancho de la nación a los integrantes de las Fuerzas Armadas con el objetivo de recuperar el control territorial que cree que se ha perdido en los últimos años.

Seguidamente, al aspirante a Palacio precisó que pondrá en marcha el plan Mariano Santos el cual sigue siendo ignorado por los diferentes gobiernos desde hace mucho tiempo y que podría tener la solución a la crisis que se vive.

"Nuestro plan se considera en dos tiempos, los primeros 100 días que será de control territorial porque este ya no es un tema de seguridad nacional, sino que es un tema donde deben intervenir todas las Fuerzas Armadas y policiales del país y yo como jefe supremo lo puedo hacer sino que no se ha querido hacer hasta ahora. Poner en marcha el plan Mariano Santos que está escondido y que hasta ahora no se le ha dado la viabilidad necesaria", añadió.

