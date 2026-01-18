Carlos Álvarez bajo la lupa: JEE detecta omisión de sentencia judicial en su hoja de vida

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió un informe que coloca al candidato presidencial Carlos Álvarez, del partido País Para Todos, en el centro de la polémica. Según el documento, Álvarez habría omitido información relevante en su hoja de vida, específicamente una sentencia judicial por el delito de peculado.

La revisión se originó tras denuncias presentadas por ciudadanos que señalaron que el candidato no declaró un proceso penal en su contra.

El expediente mencionado corresponde a la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se dictó una condena de cuatro años de prisión por peculado, posteriormente reducida a tres años suspendidos.

Lo que dice el informe

El área de fiscalización del JEE concluyó que "se ha identificado que habría una omisión de información y/o dato falso" en la hoja de vida de Álvarez. Además, solicitó a la Corte Superior de Justicia de Lima más detalles para confirmar la vigencia del proceso, que según el reporte aún estaría en ejecución por corrupción.

Informe del JEE alerta que Carlos Álvarez habría omitido información.

Un vehículo registrado a otro nombre

El informe también detectó otra irregularidad: Álvarez declaró un auto deportivo como propio, pero el registro oficial muestra que está inscrito a nombre de la empresa Alda Producciones y Eventos S.A.C., de la cual él es accionista. Por ello, el JEE pidió al partido entregar documentación que aclare la situación en un plazo de tres días.

El caso ha generado debate en plena campaña electoral. Desde el partido País Para Todos se ha negado que Álvarez tenga una condena vigente por peculado, mientras el candidato insiste en que no tiene conocimiento de sentencias contra miembros de su agrupación.

Sin embargo, el informe del JEE abre un flanco delicado en su postulación, pues la transparencia en las hojas de vida es un requisito clave para mantenerse en carrera.

La omisión de información judicial en una declaración jurada puede derivar en sanciones que van desde observaciones hasta la exclusión de la candidatura, dependiendo de lo que determine el JNE. En este escenario, Álvarez deberá responder con pruebas y aclaraciones para sostener su participación en las elecciones de 2026.

El informe del JEE coloca a Carlos Álvarez en una situación complicada: no solo por la presunta omisión de una sentencia judicial, sino también por la declaración de bienes que no figuran a su nombre. En plena campaña, el caso se convierte en un tema de transparencia y credibilidad que podría marcar su futuro político.