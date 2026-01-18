Elecciones 2026: Diseño oficial de cédula de sufragio para votación del 12 de abril fue aprobado por ONPE

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las elecciones generales del 12 de abril ya cuentan con un modelo definitivo de la cédula de sufragio, documento elaborado por la entidad electoral donde se contiene a las organizaciones políticas postulantes que buscan gobernar el Perú en el periodo 2026-2031.

Así, ONPE ha oficializado el diseño definitivo de la cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026 aprobado por una resolución jefatural que también incluye la cédula aprobada para la Segunda Elección Presidencial y la que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Aprueban diseño oficial de cédula de sufragio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el modelo definitivo de la cédula de sufragio que será usada en la votación del 12 de abril en todo el territorio nacional.

En este documento se contiene la lista de candidatos que buscan ser elegidos en el cargo de presidente de la república y vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2026.

El diseño aprobado por la entidad electoral se dio mediante la Resolución Jefatural Nº 000008-2026-JN/ONPE publicada el 17 de enero en el Diario Oficial El Peruano. En la normativa se se publicaron los lineamentos de las tres cédulas de sufragio que serán usadas durante todo el proceso de las elecciones.

Entre las especificaciones técnicas del primer diseño que será usado en la votación del 12 de abril se encuentra dividida proporcionalmente en cinco columnas en los cargos mencionados anteriormente.

Hasta el momento, las dimensiones que alcanzaría este documento contaría con un tamaño mínimo de 42.00 centímetros de ancho y respecto al largo del documento tendría un mínimo de 21 centímetros el cual se podría extender hasta un máximo de 44.00 centímetros de largo, de acuerdo al número de organizaciones políticas participantes.

Diseño oficial de cédula de sufragio para el 12 de abril

En la primera columna se ubicarán los candidatos a la presidencia y se incluye al nombre de la organización política, símbolo y fotografía del candidato impresos a color.

En la segunda y tercera columna se ubican los postulantes al Senado a nivel nacional y regional, respectivamente. En el cuarto bloque figurarán los candidatos a diputados y en el quinto, los candidatos al Parlamento Andino.

En las cuatro últimas columnas se contará con el nombre de la organización política, el símbolo y los espacios para el voto preferencial.

¿Cuáles son los diseños de las otras dos cédulas?

En el caso de la cédula de sufragio donde ejercerán el voto los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se encuentran fuera de sus domicilios registrados en el Reniec, tendrá un diseño de tres columnas: fórmula presidencial, senadores por distrito nacional y de representantes al Parlamento Andino.

Cédula de sufragio de FF.AA. y PNP

En el caso de segunda vuelta presidencial, el diseño aprobado contendrá los nombres de las dos organizaciones políticas seguidas por el el símbolo y la fotografía del candidato a todo color.

Cédula de sufragio para la segunda vuelta electoral

De esta forma se aprobaron los tres diseños de las cédulas de sufragio que serán usadas durante las Elecciones Generales 2026.