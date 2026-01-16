GORE Callao: Condenan a 9 años de prisión exfuncionarios por compra ilegal de mascarillas y alcohol

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial condenó a 9 años de prisión efectivo a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y a un empresario por el delito de colusión agravada en agravio del Estado por la compra ilegal de mascarillas y alcohol durante la pandemia del Covid-19.

Quiénes son los condenados

Se trata de Angélica Ríos, exgerente de Desarrollo Social; Raúl Palomino, exjefe de Abastecimiento; y Fernando Huamaní, especialista en contrataciones. Además, se incluyó a Fredy Lozada, representante de la empresa proveedora.

Todos ellos fueron condenados a 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberán pagar al Estado, de forma solidaria, es decir que en conjunto, una reparación civil de S/ 1900 000.

Argumento fiscal

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao fue el encargado del caso y quien lideró el juicio fue la fiscal provincial Patricia Jeanette Polo Román, quien acreditó en el proceso que, en abril del 2020, los tres funcionarios se coludieron con el representante de la empresa proveedora para dirigir ilegalmente la compra de mascarillas, alcohol en gel y jabón de tocador, sacando provecho del estado de emergencia.

La investigación permitió demostrar que la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao realizó requerimientos sin sustento técnico y modificó especificaciones para adecuarlas al perfil del proveedor. Incluso se alteró el gramaje del jabón para asegurar que la empresa resultara beneficiada.

Sumado a ello, el área de Abastecimiento simuló un falsa competencia mediante invitaciones a coreos electrónicos falsos de otras empresas. La maniobra permitió dar apariencia de legalidad al proceso y facilitó la sobrevaloración de precios en productos críticos como mascarillas y alcohol.

Otras investigaciones contra funcionarios del Gore Callao

El Ministerio Público cuenta con otras investigaciones en los que se encuentran exfuncionarios del Gobierno Regional Callao:

Se solicitan 10 años de prisión contra los exgerentes del GORE Callao, Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza por el presunto delito de colusión agravada. La acusación alcanza al encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios del GORE Callao, José Abelardo Izquierdo, por quien piden 9 años.

Otra y la más sonada actualmente es el de 'Los Socios del Gore Callao', una presunta organización criminal que estaría liderada por el prófugo exgobernador regional Ciro Castillo y conformado por otros 15 funcionarios. La banda se dedicaría a dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto de S/ 1 461 121.10.

Es en esa línea que, actualmente el poder judicial sentenció a 9 años de prisión efectiva a tres exfuncionario del Gobierno Regional del Callao, por la compra ilegal de mascarillas y jabones durante la pandemia del Covid-19.