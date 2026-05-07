Defensoría del Pueblo descarta indicios de fraude electoral: "Es deber de todos los peruanos reconocer el resultado sea cual sea"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

A exactamente un mes de la segunda vuelta presidencial, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, presentó su informe de supervisión de las elecciones generales 2026, descartando todo indicio de fraude electoral en los comicios de abril último.

A través de una conferencia brindada la mañana de este jueves 7 de mayo, el titular de la Defensoría del Pueblo instó a todos los peruanos, a reconocer los resultados oficial que próximamente emitirán los órganos electorales, para dar inicio así, a la jornada decisiva del próximo domingo 7 de junio.

(Noticia en desarrollo...)