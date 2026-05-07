Instagram inicia limpieza masiva de cuentas inactivas y bots: ¿Qué famosos fueron los más afectados?

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Instagram inició durante mayo de 2026 una eliminación masiva de cuentas falsas, perfiles inactivos y bots dentro de su plataforma, generando un fuerte impacto entre usuarios, creadores de contenido y celebridades de todo el mundo. La medida, impulsada por Meta, provocó una caída repentina en el número de seguidores de miles de cuentas, despertando preocupación y debate en redes sociales.

Instagram elimina cuentas inactivas y bots

La limpieza digital busca reducir el spam y mejorar la autenticidad dentro de Instagram, una plataforma donde las cifras de seguidores continúan siendo clave para medir popularidad e influencia. Con esta depuración, Meta pretende eliminar perfiles automatizados o sin actividad real que durante años inflaron artificialmente estadísticas de alcance, interacción y posicionamiento digital de muchas cuentas públicas y comerciales.

El ajuste ya comenzó a reflejarse en perfiles de figuras internacionales. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo perdió aproximadamente 18 millones de seguidores, mientras que la empresaria Kylie Jenner registró una caída cercana a los 15 millones. Por su parte, Lionel Messi también sufrió una disminución considerable tras la eliminación de cuentas inactivas y bots.

La medida no solo afecta a celebridades. Emprendedores digitales, pequeñas marcas y creadores de contenido también reportaron bajas en seguidores y menor interacción en sus publicaciones. Muchos usuarios descubrieron que parte de sus comunidades estaba conformada por cuentas suspendidas o perfiles sin actividad desde hace varios años, algo que ahora comienza a desaparecer progresivamente de la plataforma.

Aunque este tipo de depuraciones suelen realizarse periódicamente, la magnitud de la limpieza actual generó conversación mundial. Especialistas en marketing digital consideran que los cambios podrían modificar campañas publicitarias y estrategias de contenido, ya que las métricas serán más reales. Para muchos usuarios, la decisión representa un intento de Instagram por recuperar la confianza y fomentar interacciones auténticas dentro de la red social.

Facebook también eliminó cuentas

Hace poco más de un mes, Facebook anunció un nuevo paquete de medidas orientadas a combatir la suplantación de identidad y frenar la proliferación de contenido duplicado, con el objetivo de reforzar la protección de los creadores digitales y priorizar el material original dentro de su ecosistema.

Según Meta, durante 2025 se eliminaron más de 20 millones de cuentas que suplantaban a creadores populares, mientras que los reportes relacionados con este tipo de casos se redujeron en un 33%. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio para limitar la difusión de contenido duplicado en funciones como el feed y los videos cortos de Facebook Reels.

Es así que, la eliminación masiva de cuentas falsas e inactivas marca uno de los ajustes más importantes realizados por Instagram en los últimos años. Aunque muchos usuarios registraron una fuerte caída de seguidores, Meta busca que la plataforma recupere autenticidad y ofrezca métricas más transparentes para creadores, marcas y anunciantes digitales.