Alertan cerca de 38 casos de extorsión a colegios de Lima Metropolitana: "Son más a instituciones públicas que privadas", revela la DRELM

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de inseguridad que afecta a Lima Metropolitana ya alcanzó a los colegios. El director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, informó que se han registrado cerca de 38 casos de extorsión en instituciones educativas de la capital, siendo los colegios públicos los más afectados por estas amenazas.

En diálogo con Exitosa, el funcionario explicó que la modalidad utilizada por los delincuentes incluye mensajes intimidatorios en chats escolares, amenazas de balaceras e incluso la colocación de casquillos de bala en los exteriores de los centros educativos.

"El ritmo de extorsiones digamos ha aumentado en el periodo enero-marzo del año pasado. Son más instituciones públicas que privadas ", declaró Tupayachi.

Amenazas generan temor entre padres y escolares

El caso más reciente ocurrió en un colegio privado del Cercado de Lima, donde durante una reunión virtual de padres de familia apareció un mensaje advirtiendo sobre un supuesto tiroteo: "Tiroteo este jueves a las 12 del día. Ya saben causa, no vayan", decía el mensaje.

La amenaza causó pánico entre los asistentes y obligó a activar medidas de emergencia. Además, precisó que situaciones similares también se han reportado en otros colegios de Lima Sur y en la institución educativa "13".

Tupayachi señaló que las extorsiones no solo se concentran en una sola zona de la capital.

"Tenemos casos en Ancón, Villa María y Comas. En todos ellos trabajamos de inmediato con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, alertó que se han reportado cerca de 38 casos de extorsión a colegios de la capital. "Son más a instituciones públicas que privadas", reveló.



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Instalan cámaras, botones de pánico y vigilancia policial

Frente a esta situación, la DRELM viene ejecutando un protocolo de seguridad que contempla vigilancia permanente y tecnología de respuesta rápida. Entre las acciones implementadas destacan la instalación de cámaras conectadas a la central policial 105, botones de pánico y presencia de agentes de seguridad escolar en los colegios afectados.

"Instalamos cámaras y es que no las hay. Las conectamos a la central de la 105, la Policía del Serenazo. La Policía destaca un promotor educativo de seguridad escolar que es de la comisaría del sector y que esté de manera permanente en el colegio", explicó Tupayachi.

Asimismo, resaltó la participación de padres de familia organizados en brigadas de vigilancia. "Tenemos miles de voluntarios que ayudan en el cuidado de los alrededores de las instituciones educativas", indicó.

La creciente ola de extorsiones evidencia que la inseguridad ciudadana ya impacta directamente en el sistema educativo. Mientras las autoridades intentan reforzar la protección en los colegios, padres, docentes y alumnos continúan enfrentando el temor constante de que las amenazas puedan convertirse en hechos violentos reales.