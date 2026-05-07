Corte de agua en Lima el viernes 8 de mayo: Distritos afectados y horarios de Sedapal

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en distritos de Lima programado para el 8 de mayo. Conoce qué zonas se verán afectadas y el horario que volverá el servicio, según el último reporte de Sedapal, a través de su plataforma oficial.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Sedapal precisó en su comunicado que el corte de agua en diversos sectores de la capital se ejecutará este viernes debido a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tubería que se realizará desde las 9:00 a.m. hasta alrededor de las 11:00 p.m.

¿El objetivo? Pues bien, la empresa estatal indicó que se busca seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras. Ante la restricción temporal del recurso hídrico el 8 de mayo, se sugiere almacenar solo el agua necesaria en recipientes limpios.

Asimismo, recuerda que al retorno del servicio, debes dejar correr el agua por unos minutos, ya que podría presentar una ligera turbiedad inicial debido a la presión de las tuberías. Sedapal pone al servicio de sus usuarios el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre algún cambio en el cronograma.

Distritos que se quedarán sin agua el 8 de mayo

Como parte del plan de mantenimiento preventivo, destinado a minimizar riesgos y evitar problemas futuros en el abastecimiento, Sedapal reveló, hasta el cierre de esta nota, la lista de distritos de Lima que se verán afectados el 8 de mayo:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Agru. Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey, Agru. Cristo Rey Ampliación 5, Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agru. Nueva Luz, A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector María de Jesús, Agru. Nuevo Amanecer UDEPZA, Agru. Lomas de Cristo Rey. A.H. P.I. Nuevo San Juan sector Cristo Rey Ampliación IV.

Corte de agua en SJL.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Bertello, Calle Rodavero, Av. La Alborada, Jr. Santa Francisca.

En el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Juan de Amancaes, A.H. San Juan de Amancaes II etapa.

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Asoc. Agrupación Artesanal Valle El Triunfo-ECNC. Cuadrante: Asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo, Asoc. Viv. Julio C. Tello Jicamarca sector Oeste Anexo 8, Asoc. Pequeños Industriales El Parque sector Sur Anexo 8, Asoc. Viv. Proyecto 2000 anexo 8.

Sin agua en Chorrillos

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Los Laureles, Urb. La Villa. Cuadrante: Av. Defensores del Morro, Av. México, Av. Julio Calero, Jr. Alfonso Geis Salvano.

Ante el anuncio del corte de agua en distritos de Lima el 8 de mayo, Sedapal sugiere almacenar solo el recurso hídrico necesario en recipientes limpios para aminorar el impacto de la restricción temporal en su zona.