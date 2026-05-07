Elecciones 2026: JEE tienen plazo hasta HOY, jueves 7 de mayo, para realizar audiencias de recuento de votos

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026, los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen como fecha límite hasta hoy, jueves 7 de mayo, para que realicen audiencias públicas de recuento de votos de los comicios desarrollados entre el 12 y el 13 de abril.

Es importante precisar que, la disposición se enmarca en el Acuerdo del Pleno de fecha 22 de abril del 2026 correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual fuera publicado el 24 del mismo mes en el Diario Oficial El Peruano.

¿Cómo sigue el procedimiento?

De acuerdo con lo señalado por la entidad que preside Roberto Burneo, hasta el día 6 de mayo, los JEE han atendido en un 99.08 % los expedientes de actas observadas de elección presidencial; es decir, 5 840 de 5 898 casos. En ese sentido, 49 de 60 JEE, han culminado con sus audiencias al 100 %.

Sobre la finalización de esta etapa del proceso electoral se pronunció la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, quien sostuvo que en aras de la transparencia, cuando los JEE levantan sus actas correspondientes, estas serán firmadas por los personeros de los partidos políticos participantes de los comicios generales.

"Una vez culminada esta etapa de recuento de votos, los JEE solicitarán a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100 % del cómputo del ámbito de su competencia territorial. Posteriormente, emitirán su acta descentralizada de proclamación de resultados de cómputo de la elección de presidente y vicepresidentes de la república", indicó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó sobre el procedimiento que sigue una vez culminada la etapa de recuento de votos de actas observadas de elección presidencial, que concluye este jueves 7 de mayo. #RecuentoTransparente #EG2026 #TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/FTvE1Kshwc — JNE Perú (@JNE_Peru) May 7, 2026

Asimismo, comentó que según los cálculos del JNE, aproximadamente para mediados de mayo tienen previsto contar con los resultados oficiales de la elección presidencial, a fin de hacer la proclamación oficial de candidatos políticos que pasarán a la segunda vuelta electoral, el próximo domingo 7 de junio.

¿Cómo van los resultados de la ONPE?

Desde la tarde del domingo 12 de abril, la ONPE tiene habilitada la plataforma de resultados en tiempo real que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero de las elecciones generales 2026.

Para ingresar al portal, deben dar click al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

De acuerdo con lo revelado hasta el 98 % del conteo oficial, hoy miércoles 06 de mayo, Keiko Fujimori Higuchi encabeza los resultados sobre un 17 %, Roberto Sánchez Palomino le sigue con un 12 % y Rafael López Aliaga sobre un 11 %.

Desde los órganos electoral aseguran que el proceso se viene llevando a cabo con tal responsabilidad y transparencia, dejando a un lado una eventual teoría de fraude electoral.