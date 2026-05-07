Presidenta del Poder Judicial viajará al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV el próximo 13 de mayo

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estrecha relación de Robert Prevost, mejor conocido como el Papa León XIV, con el Perú sigue siendo reforzada luego que se autorizara el viaje de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hacia el Vaticano para conocer al Santo Padre.

Janet Tello se reunirá con León XIV en el Vaticano

A través de una resolución administrativa publicada este jueves 7 de mayo en el diario oficial El Peruano, se reveló que el Consejo Consultivo dio luz verde a la travesía del titular del PJ hacia Roma para ser parte de una serie de actividades y de paso tener un encuentro personal con el Sumo Pontífice.

Según la resolución, Janet Tello será parte de un taller internacional denominado "Building Climate Resilence Legislation" organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales donde participarán altos funcionarios expertos en políticas públicas y jueces donde se debatirán ideas acerca del cambio climático.

Luego de ello, el 13 de mato, la presidenta del Poder Judicial sostendrá una reunión con el Papa León XIV en el Vaticano . Sin duda una oportunidad más que importante para reforzar la invitación al Santo Padre a nuestro país la cual fue confirmada por José Balcázar para noviembre de este año.

Autorizan viaje de Janet Tello al Vaticano para conocer a León XIV.

León XIV volverá al Perú en noviembre del 2026

Semanas atrás, el presidente de la República visitó los estudios de Exitosa donde dio a conocer que el líder de la iglesia católica visitará el Perú por primera vez tras ser nombrado Papa. Según indicó, para ese momento del año el país estará preparado para darle una cálida bienvenida y una estadía a la altura de su embestidura.

"El papa es bienvenido al Perú, va a venir en noviembre es lo que ha pedido inicialmente. Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando", indicó.

Además, el Ejecutivo ha destinado un importante presupuesto para ejecutar una serie de obras en Chiclayo las cuales consisten en las mejoras de vías y en la creación de una ruta turística donde vivió gran parte de su vida.

En resumen, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, fue autorizada para viajar al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV el próximo 13 de mayo y ser parte de un taller internacional.