Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 7 de mayo?

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar en Perú está mostrando una caída después de un mes complicado en el que alcanzó su valor más álgido del año. A continuación, te contamos su cotización en el mercado cambiario para la jornada del jueves 7 de mayo, a qué se debe su tendencia a la baja y en cuánto se sitúa el valor del dólar paralelo.

Precio del dólar en Perú HOY

El precio del dólar en Perú continúa mostrando variaciones a medida que los inversores adquieren cierta confianza por el resultado final de las Elecciones Generales 2026. En este escenario, ciudadanos e inversores se mantienen a la expectativa de su valor diario para tomar decisiones más informadas y así evitar pérdidas.

En el país, una entidad que te permite conocer el valor comercial de la divisa norteamericana es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). En su apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza de la siguiente manera:

JUEVES, 7 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.465 S/ 3.470

Como precisa la SUNAT, el tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el día anterior. Cabe señalar que la institución se encarga de otorgarle valor legal a la divisa estadounidense con fines tributarios y aduaneros.

¿Por qué ha bajado el precio del dólar?

Al igual que en otros países de Latinoamérica, el precio del billete verde en Perú permanece condicionado por la evolución de la guerra en Medio Oriente. A pesar de que en abril alcanzó su nivel más alto del año, desde inicios de mayo su volatilidad ha comenzado a presentar un descenso. ¿A qué se debe?

Según Bloomberg, medio especializado en finanzas mundiales, esto se debe a que la moneda estadounidense se ha debilitado frente a casi todas las divisas importantes después de que un informe afirmara que EE.UU. e Irán están cerca de acordar el fin del conflicto, reduciendo el riesgo gepolítico.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Si deseas evitar afectaciones a tu bolsillo, se recomienda revisar constantemente el precio del dólar Ocoña o dólar de la calle, que es aquel que se vende y compra en las casas de cambio o cambistas callejeros. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.450| Venta S/ 3.480

En conclusión, el precio del dólar continúa a la baja este jueves 7 de mayo a pesar de las tensiones políticas internacionales y nacionales.